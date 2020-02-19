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Иркутская область переходит на электронные аукционы по пользованию недрами

19 февраля 2020

Нововведение позволит определять права на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

Проект создан на базе электронной площадки «РТС-тендер». В аукционе имеют право принимать участие любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением тех, для кого федеральными законами установлены ограничения на предоставление права пользования недрами. 

Для обеспечения доступа к участию в аукционе заявителям необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Регистрация осуществляется бесплатно. 

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба предложила утвердить единую для России форму электронных торгов на недропользованиеОтказ от бумажной формы позволит реализовывать права на пользование недрами на прозрачных условиях, увеличить их доступность для предпринимателей. 

Первыми, кто перешел на данную форму проведения аукционов, стало Подмосковье. Иркутская область второй субъект РФ, где решили отказаться от бумажной формы проведения торгов на право пользования недрами.     

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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