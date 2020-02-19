Сбербанку удалось предотвратить хищения средств клиентов на 40 млрд руб.

По итогам 2019 года процент мошенничество со счетами клиентов Сбербанка вырос на 10%. В связи с этим банк сосредоточил свои усилия на решение всевозможных вариантов краж. О том, как банк борется с мошенниками газете «Ведомости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В банке зафиксировали почти 2,5 миллиона жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества, это почти в 15 раз превышает показатели 2017 года. Работа правоохранительных органов против этого вида мошенничества улучшилась, но ее все еще недостаточно.

Сбербанку удалось предотвратить хищения средств клиентов на сумму чуть меньше 40 млрд руб.

«Мы разработали собственную систему фрод-мониторинга. По сути, мы сегодня защищаем наших клиентов от подобных атак в 97% случаев. Это очень высокий показатель», - говорит зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Проблема мошенничества методом социальной инженерии наиболее ярко проявила себя в России. В других странах у нее значительно меньший масштаб.

По мнению Станислава Кузнецова, у нас старшее поколение относится с доверием к любому телефонному звонку, не допуская, что может звонить мошенник. В 2019 году тренд на увеличение числа мошенничеств переломить не удалось. Банк прогнозировал этот рост, и их прогноз оправдался.