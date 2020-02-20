Российские курорты подорожали и потеряли популярность для отдыха на праздники

По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, российские курорты в топе продаж на ближайшие короткие праздники опустились с первого на третье место.

Так, доля российских курортов в структуре продаж Level.Travel на 23 февраля сократилась с 27% в 2019 году до 15% в 2020. При этом средний чек на праздничные даты вырос на 60,5% и составил 44 тысячи рублей.

Короткие туры на 23 февраля

Ещё интереснее ситуация с национальными курортами обстоит на праздничные дни 8 марта. Доля российских курортов в структуре продаж Level.Travel снизилась с 22% до 19%, при том, что средний чек также снизился — на 12% — и составил 34 076 рублей.

Интерес туристов с национальных курортов переориентировался на всесезонную Турцию и Арабские Эмираты

Короткие туры на 8 марта