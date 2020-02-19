Недельный средний чек россиян вырос вместе с недельными расходами

На прошедшей 7-й неделе средний чек снова пошел в рост. За неделю он добавил 20 рублей 90 копеек (4%) и составил 542 рубля, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

На минувшей неделе, с 10 по 16 февраля, средний чек снова пошел вверх.

Так, недельный средний чек вырос на 20 рублей 90 копеек относительно значений 6-й недели и остановился на отметке в 532 рубля.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, наоборот, продемонстрировал минимальное снижение (0,3% или 1 рубль 80 копеек).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 7-й неделе оказался ниже на 7 рублей 70 копеек или 1,4%.