Новости

Каждый год количество пользователей каршеринга в Москве растет на 15%

20 февраля 2020

Сейчас в столице каршерингом пользуется 1 млн человек. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в столичном департаменте транспорта.

По данным властей, 69% пользователей имеют собственный автомобиль, но с появлением сервиса в Москве количество поездок на личной машине у водителей сократилось в два-три раза.

«Остальная аудитория (31%) не имеют собственного авто, однако для таких людей каршеринг – это сдерживающий фактор, останавливающий их от покупки личного автомобиля», – добавил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на одну машину каршеринга приходится в среднем около семи-восьми  поездок в день, и «один такой автомобиль потенциально заменяет до восьми личных». Сегодня в московском каршеринге работают восемь компаний, которые имеют в своем автопарке более 31 тыс. автомобилей.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Недвижимость Иркутска в цифрах
На 10,7% выросла стоимость новостроек в 2019 году в Иркутской области. Цены продолжат рост и в 2020 году, уверены эксперты
В Иркутске выдано в 3 раза меньше разрешений на строительство в 2019 году
Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2019 год
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании