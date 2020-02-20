Каждый год количество пользователей каршеринга в Москве растет на 15%

Сейчас в столице каршерингом пользуется 1 млн человек. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в столичном департаменте транспорта.

По данным властей, 69% пользователей имеют собственный автомобиль, но с появлением сервиса в Москве количество поездок на личной машине у водителей сократилось в два-три раза.

«Остальная аудитория (31%) не имеют собственного авто, однако для таких людей каршеринг – это сдерживающий фактор, останавливающий их от покупки личного автомобиля», – добавил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на одну машину каршеринга приходится в среднем около семи-восьми поездок в день, и «один такой автомобиль потенциально заменяет до восьми личных». Сегодня в московском каршеринге работают восемь компаний, которые имеют в своем автопарке более 31 тыс. автомобилей.