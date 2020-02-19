Цифровые сервисы как драйвер роста: Райффайзенбанк подвел итоги 2019 года в факторинге

В 2019 году Райффайзенбанк продолжил расти на рынке факторинга, согласно данным независимого агентства Эксперт-РА. Райффайзенбанк занимает 8-е место по объему портфеля в рейтинге факторов Эксперт-РА, показав годовой прирост факторингового портфеля на 30%. Активная клиентская база факторинга Райффайзенбанка в 2019 году выросла на 43%, а количество активных дебиторов – на 70%.

«Нам важен каждый клиент, мы не ограничиваемся стандартным пакетом услуг, а подбираем индивидуальные решения. Именно это позволяет нам быстрыми темпами наращивать клиентскую базу. Мы делаем упор на цифровые решения и автоматизацию процессов, которые позволяют поставщику получить деньги в течение нескольких минут, а также развиваем комплексные решения – Supply Chain Finance – которые делают процесс взаимодействия с клиентами простым и удобным», – отметил Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.

В 2019 году Райффайзенбанк продолжил развивать платформу Райффайзен Факторинг Онлайн, где клиенты могут оперативно запрашивать финансирование и получать информацию о факторинговых поставках и платежах по агентскому договору. В декабре 2019 года банк провел сделку в полностью удаленном формате с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), в ходе которой клиент получил финансирование за две минуты.

Подробности о факторинге Райффайзенбанка доступны на сайте.