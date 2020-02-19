Как работает АТБ в праздничные дни февраля и марта 2020 года

Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщил режим работы в праздничные дни февраля и марта 2020 года.

22 февраля 2019 года – по режиму работы субботы с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час;

23 – 24 февраля – нерабочие дни;

С 25 февраля отделения работают в прежнем режиме.

7 марта 2019 года – отделения Банка работают по режиму субботы с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час;

8 – 9 марта – нерабочие дни;

С 10 марта все офисы Банка работают в обычном режиме.

Дополнительно банк сообщает, что 24 февраля и 9 марта можно обратиться в любое отделение АТБ с 7-дневным графиком работы. Для уточнения работы отделений с 6-ти и 7-дневным графиком необходимо связаться по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанные даты, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в Банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления