ПСБ и РОЛЬФ заключили факторинговую сделку на поставку автобусов

ПСБ и автомобильный дилер РОЛЬФ реализовали сделку на поставку техники. Для ПСБ сделка стала первым факторинговым финансированием по контракту, заключенному посредством электронных торгов через единую систему в сфере закупок в рамках 44-ФЗ. Для РОЛЬФ это первый опыт по реализации госпоставок с использованием факторинговых инструментов.

Согласно договоренностям, РОЛЬФ в течение первого полугодия 2020 года поставит заказчику 100 автобусов. Сумма контракта составила более 600 млн руб. При этом общий объем лимита ПСБ по факторинговым операциям в рамках госконтрактов для компании РОЛЬФ может составить до 3 млрд руб.

«Сегодняшняя сделка с компанией РОЛЬФ – это уникальный проект в формате факторингового финансирования. Возможность факторинга через 44-ФЗ и 223-ФЗ предоставляет банку дополнительные возможности по расширению матрицы продуктовых решений, станет новым драйвером развития сотрудничества ПСБ с крупными компаниями-поставщиками. Мы надеемся, что сделки с применением факторинговой логики финансирования в госзакупках будут всё более востребованы и расширят инструментарий портфеля факторинговых операций», – говорит директор департамента факторинговых операций ПСБ Наринэ Туманова.

«Расширение набора финансовых инструментов играет большую роль в росте эффективности бизнеса, диверсификации кредитного портфеля и повышении кредитного качества компании. Особенно это касается таких инновационных инструментов торгового финансирования, как факторинг государственных закупок. Мы рады, что впервые нам удалось сделать подобную сделку с таким надежным партнером, как ПСБ», – заявила главный финансовый директор компании РОЛЬФ Александра Озерянова.