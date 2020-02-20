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В ИНК внедряется технология автоматической передачи данных с отдаленных объектов

20 февраля 2020

В ООО «Иркутская нефтяная компания» внедряют беспроводную систему автоматической передачи данных по технологии LPWAN для оперативного сбора информации и дистанционного управления отдаленными нефтепромысловыми объектами.

Автоматизированная система управления большими массивами данных является частью проекта «Цифровое месторождение». Проект направлен на внедрение программно-аппаратного комплекса, который позволит в автоматизированном режиме управлять разработкой и эксплуатацией месторождений ИНК на территории Иркутской области.

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Количество замеров для одного месторождения достигает нескольких миллионов в минуту, в связи с чем постоянный доступ к актуальным данным требует использования высокотехнологичных методов передачи информации, её хранения и обработки. Использование энергоэффективной технологии LPWAN даст возможность контролировать работу удаленных производственных объектов, рядом с которыми отсутствует необходимая для передачи данных инфраструктура. Еще одно из преимуществ новой системы заключается в том, что она позволяет преодолевать сложный рельеф при передаче информации. При этом не потребуется дополнительных капитальных затрат – в качестве оборудования будут использоваться базовые станции 4G LTE.

При комплексной автоматизации кустовых объектов сократится количество регулярных технологических обходов, информации об отклонениях в работе оборудования и корректности передаваемых данных будет поступать более оперативно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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