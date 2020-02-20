Игорь Кобзев и Дмитрий Свищев обсудили вопросы развития керлинга в Приангарье

О дальнейшем развитии керлинга в Иркутской области договорились исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь Кобзев и депутат Государственной Думы, президент Федерация керлинга России Дмитрий Свищев, сообщают в городской администрации.

- Рад, что Вы приехали в Иркутскую область. Керлинг у нас набирает популярность. За короткое время наши спортсмены достигли высоких результатов. На зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Швейцарии представители Иркутской области в составе сборной команды России завоевали серебряную и бронзовую медали. Сейчас ребята принимают участие в первенстве мира среди юниоров в Красноярске, - сказал в начале встречи Игорь Кобзев.

Отделение керлинга работает в ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Россия», подведомственном министерству спорта Иркутской области. В настоящее время здесь работают четыре штатных тренера. Тренировки проходят на арендуемой территории в Ледовом дворце «Айсберг» и на стадионе «Труд».

Всего в отделении керлинга занимаются 119 спортсменов, среди них 11 кандидатов в мастера спорта России. На четырёх спортсменов направлены документы в Министерство спорта Российской Федерации на присвоение звания «Мастер спорта России».



