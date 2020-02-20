Владелец ИНК Николай Буйнов планирует создать на Байкале парк эндемических культур

Владелец Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов планирует создать первый на Байкале и в Восточной Сибири парк эндемических культур. Проект направлен на изучение и сохранение озера и прилегающих территорий, сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам представителя Николая Буйнова, речь идет «о личном проекте предпринимателя, он носит некоммерческий характер. В настоящее время совместно с Забайкальским национальным парком ведутся консультации». Представитель также отметил, что создание парка не повлияет на доступность территории для местных жителей и туристов: «На участке не планируется создание туристической инфраструктуры. Доступ на участок не был и не будет ограничен».

Напомним, Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура оспаривает права иркутского предпринимателя на 860 га земель на побережье Чивыркуйского залива Байкала.

Представители Буйнова настаивают, что сделки были проведены в полном соответствии с законом. Приобретенные бизнесменом в 2015 году участки приватизированы частными лицами еще в 1993-м, законность подтверждена решением суда в 2006-м.

Эксперт общественного совета Минприроды РФ Сергей Матвеев считает, что нагрузка на байкальское побережье возрастает год от года. «Большое число туристов, строительство гостиниц, увеличение объема бытовых отходов негативно влияют на экосистему озера, – отмечает он. – Появление парка – инициатива, которая поможет внести вклад в сохранение и восстановление природы Байкала, а также станет примером экоотвественного бизнеса».