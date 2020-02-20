В Иркутской области завершается подготовка к строительству социальных объектов в зоне паводков

Проектно-изыскательские работы завершены на 15 образовательных учреждениям из 17-ти, сообщает пресс-служба иркутской дирекции федерального автономного учреждения «РосКапСтрой».

В апреле-мае этого года в муниципалитетах, наиболее пострадавших от паводков, начнется строительство детских садов и школ, одна школа в Тулуне уже строится. Всего восстановлению, включая капитальный ремонт, подлежит 36 объектов образования, из которых работы завершены на девяти объектах.

Согласно федеральной программе, должен быть восстановлен 21 объект здравоохранения, в том числе возведено 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

В настоящее время завершены строительно-монтажные работы по 4 объектам – ФАПам, а также капремонт Нижнеудинской аптеки. Выполнены проектно-изыскательские работы по 2 объектам здравоохранения. Ремонт корпусов Нижнеудинской районной больницы продолжается.

Также сформированы земельные участки, разработаны медико-технические и технические задания, ведется подготовка проектов государственных контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства патологоанатомического корпуса ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» и овощехранилища при больнице, детской поликлиники на 200 посещений в смену ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

Программой предусмотрено восстановление 26 объектов культуры. По 13 объектам из 14 уже завершены проектно-изыскательские работы, а по 7 из 8 окончен капремонт. В частности, завершены ремонтные работы на 7 объектах культурно-досугового типа, 6 из которых объектов в Нижнеудинске.

Ведутся проектные и изыскательские работы для строительства 8 объектов культуры взамен утраченных. В основном это сельские клубы в Нижнеудинском, Чунском, Тулунском и Куйтунском районах.

В Программу включены мероприятия по 13 объектам спорта. Проектно-изыскательские работы завершены по 5 объектам, а один отремонтирован полностью. Начаты работы по строительству лыжной базы в Тулуне.

Ведутся проектные и изыскательские работ для строительства плоскостного сооружения для зимних видов спорта «Хоккейный корт» в Тулуне, а также для строительства легкоатлетического манежа в новом жилом микрорайоне «Березовая роща».

Помимо этого, для строительства нового здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нижнеудинского района ведется работа по формированию земельного участка, разработка технического задания для заключения государственного контракта на выполнение проектных и изыскательских работ.