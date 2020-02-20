Два новых корпуса для Марковского геронтологического центра должны спроектировать к сентябрю

Врио главы региона пообщался с работниками центра и пожилыми людьми, которые там проживают - среди них 30 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщают в городской администрации.

В декабре 2019 года в рамках федерального национального проекта «Демография» и его раздела «Старшее поколение» выполнено перепрофилирование 48 коек отделения активного долголетия в отделение милосердия. В планах - строительство на территории учреждения двух жилых корпусов нового типа на 120 мест и прачечного отделения. К реализации проекта планируется привлечь федеральные средства.

Строительство корпусов позволит создать комфортные условия для проживания и социального обслуживания, отвечающие современным требованиям к размещению и безопасности пожилых людей и инвалидов.

В торжественной обстановке Игорь Кобзев вручил ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Участники мероприятия почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

Напомним, что плановая наполняемость учреждения 309 мест. За 2019 год социальные услуги в Центре получили 340 человек. Геронтологический центр начал функционировать в системе социального обслуживания региона с 1 января 2004 года на базе Марковского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В учреждении проживают 276 человек, в том числе: 32 человека в возрасте от 91 года до 99 лет, 92 человека в возрасте от 81 года до 90 лет, 83 человека в возрасте от 71 года до 80 лет, 69 человек в возрасте до 71 года.