В Иркутске на сессии зимнего градуниверситета предложили варианты развития поселка Жилкино

Итогом работы XXI сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета стали проекты на тему «Редеволопмент малокомфортных районов города с высокой долей смешанной и производственной застройки», сообщают в городской администрации.

Международные команды представили собственные разработки по развитию иркутского поселка Жилкино, которые будут рассмотрены муниципалитетом.

Мэр города Дмитрий Бердников особо отметил важность выбранного направления работы очередной сессии градуниверситета и работу молодых ученых.

– Зимний университет – уникальная образовательная программа, которая имеет практическое значение. Прежде всего, это свежий взгляд на наш город молодых архитекторов, урбанистов, транспортников, экономистов и экологов – ребят с нестандартным, концептуальным мышлением. Тема реконструкции территорий крайне важна для развития Иркутска. В ходе работы предложены интересные идеи. Убежден, что проекты по преображению поселка Жилкино лягут в основу градостроительной деятельности Иркутска, – прокомментировал Дмитрий Бердников.

В частности, участники зимнего градуниверситета рекомендуют преобразовать здания мукомольного завода и мясокомбината в образовательные и культурные центры, запустить экологичные автобусы, использовать водоемы для защиты от паводков, сформировать набережные и зоны отдыха. По мнению мэра Иркутска, реализация таких идей может задать новый вектор развития района.

Одна из команд предложила выстроить диалог с местными жителями, бизнесом и применить гибкий сценарий развития территории. Этот подход уже реализуется в муниципалитете. Иркутяне являются полноправными участниками всех городских процессов – благоустройство дворов и общественных пространств, ремонт дорог, строительство социальных учреждений, проведение массовых мероприятий. В городе регулярно проводят голосования, определяют мнение жителей по различным вопросам, реализуют соучаствующее проектирование территорий.