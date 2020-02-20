Новости

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» готов на 95%

20 февраля 2020

За последние два месяца темпы строительства Центра были значительно ускорены, сообщают в пресс-службе губернатора.

Об этом рассказал руководитель Управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению XL чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд. 

- Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет почти 95%. Сейчас заканчиваются отделочные работы. Ежедневно здесь работают около 1300 человек. Объект строится в рекордные сроки, но на данный момент нет никаких сомнений, что к чемпионату мира он будет готов. Этот центр уникальный не только для Иркутска, но и для России в целом, - говорит Евгений Харитонов. 

Руководитель регионального Управления капитального строительства отметил, что исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил строящийся спортивный объект практически сразу после назначения на должность. Была поставлена задача закончить работы к чемпионату мира, и решены все финансовые вопросы. 

С 25 февраля на стройплощадке специалисты приступят к комплексной апробации всех инженерных систем и оборудования. Сейчас на арене намораживается пробный лед, затем он будет растоплен. Наморозка льда для соревнований команд группы А начнется ориентировочно 10 марта. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Цифровизация бизнеса и государства
В ИНК внедряется технология автоматической передачи данных с отдаленных объектов
Сбербанк может заработать на искусственном интеллекте почти 450 млрд рублей
В Иркутске обсудили, зачем региону нужна цифровизация
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании