Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» готов на 95%

За последние два месяца темпы строительства Центра были значительно ускорены, сообщают в пресс-службе губернатора.

Об этом рассказал руководитель Управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению XL чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд.

- Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет почти 95%. Сейчас заканчиваются отделочные работы. Ежедневно здесь работают около 1300 человек. Объект строится в рекордные сроки, но на данный момент нет никаких сомнений, что к чемпионату мира он будет готов. Этот центр уникальный не только для Иркутска, но и для России в целом, - говорит Евгений Харитонов.

Руководитель регионального Управления капитального строительства отметил, что исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил строящийся спортивный объект практически сразу после назначения на должность. Была поставлена задача закончить работы к чемпионату мира, и решены все финансовые вопросы.

С 25 февраля на стройплощадке специалисты приступят к комплексной апробации всех инженерных систем и оборудования. Сейчас на арене намораживается пробный лед, затем он будет растоплен. Наморозка льда для соревнований команд группы А начнется ориентировочно 10 марта.