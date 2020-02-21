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498 многодетных семей, пострадавших от наводнения, будут освобождены от уплаты налогов в 2020 году

21 февраля 2020

Такое решение принял сегодня исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с участием социального блока, сообщают в пресс-службе губернатора. 

Идею главы региона единодушно поддержало руководство муниципальных районов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2019 году. В течение 2020 года эта категория граждан будет освобождена от уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество для физических лиц.  

По поручению главы региона специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства региона провели анализ предоставления помощи пострадавшим многодетным семьям, из них в 398 семьях три ребенка, в ста по четыре. В Тайшетском районе проживают - 54 семьи, в Тулуне и Тулунском районе - 223, Нижнеудинске и Нижнеудинском районе - 160, Чунском районе – 61 семья.  

Как отметил исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, ведомство уже произвело выплаты по 1 млн рублей семьям, имеющим по пять и более детей, в том числе семьям с приемным детьми. Общая сумма материальной поддержки составила 75 млн рублей.   

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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