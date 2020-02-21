Вы отслеживаете курсы валют? Если нет – зря - аналитик «ФИНАМ»

Вы отслеживаете курсы валют? Если нет – зря, считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ». То, что сейчас происходит на валютном рынке, раньше бы назвали валютными войнами. В текущей ситуации все списывается на коронавирус, но последствия происходящих изменений будут носить глобальный характер для мировой экономики и торговли:

– На фоне эпидемии коронавируса и усилий китайских властей по стимулированию экономики юань ослабевает. Доллар снова стоит более 7 юаней из-за смягчения монетарной политики и опасений инвесторов по поводу резкого замедления экономического роста Китая. Прошлый раз мы видели эти уровни в момент острой фазы торговых разногласий США и Китая.

Очевидно, что масштабы торговых связей с Китаем ставят Японию на первое место среди тех стран, на которых отразятся последствия вспышки коронавируса. Примерно 20% японского экспорта проходит через Желтое море, и около 25% всего японского импорта приходится на Поднебесную. Следовательно, это фундаментальный фактор для снижения курса йены, однако не последний.

Третья по величине экономика в мире сокращается угрожающими темпами, сопоставимыми с падением в 2011 году после взрыва на Фукусиме. Если все будет продолжаться в том же духе, у нас есть шансы увидеть USD/JPY у значений 2018 года на уровне 114-115 йен за доллар.

Слабость юаня и китайской экономики повлияла и на австралийский доллар. AUD/USD снова снижается на этой неделе, обновляя свои минимумы 2009 года ниже 0,67 австралийских долларов за доллар США. Ну и, конечно, динамику EUR/USD невозможно оставить без внимания - укрепление доллара за три недели этого месяца привело валютную пару к значению 1,0777. Да, за этим движением стоит и слабость европейской экономики, и неплохие темпы роста ВВП США, и заявления ФРС по дальнейшей денежно-кредитной политике, не подразумевающей дальнейшее снижение ставки. Однако в свете последних событий на валютном рынке стоит задуматься, как долго экономика США сможет справляться с такой нагрузкой в виде удешевления стоимости импортных товаров и рабочей силы в Китае, Японии, да и в Европе в том числе.

Российский рынок пытается отыграть вчерашний рост фондовых индексов США, даже несмотря на небольшое снижение фьючерсов на эти же индексы и небольшое снижение индексов Европы. Индекс МосБиржи растет на 0,66%, валютный индекс РТС подрастает на 0,44%. Рубль торгуется у верхней границы диапазона 63,3 – 63,8 рубля за доллар, к евро рубль торгуется на уровне 68,78. Наилучшую динамику на рынке показывают акции энергетического сектора, и даже ГДР En+ (сегодня +2,3%) смогли достигнуть максимумов января.

Цена нефти Brent достигла локального сопротивления на уровне чуть выше 59 долларов за баррель. В январе, когда котировки нефти стремительно снизились, именно здесь была существенная проторговка, так что взять высоту в 60 долларов и выше будет очень непросто. Согласно еженедельному отчету по запасам Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 4,1 млн баррелей, превысив прогноз в 2,5 млн.

Открытие основной сессии американских площадок стоит ожидать умеренно-негативным. Инвесторы получают все больше информации по негативным последствиям распространения коронавируса. Фьючерс на индекс S&P 500 начал незначительно снижаться после того, как Япония сообщила о двух случаях смерти от вируса. Также сегодня не порадовали отчетами крупнейшие европейские компании - от бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev SA до французской страховой компании AXA SA и Telefonica SA в Испании.