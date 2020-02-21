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В Иркутской области трое арбитражных управляющих дисквалифицированы в 2019 году

21 февраля 2020

Дисквалифицированные в 2019 году арбитражные управляющие ранее уже привлекались к административной ответственности, сообщают в пресс-службе Росреестра.

Дисквалификация является крайней мерой и применяется в отношении арбитражных управляющих в случае неоднократного привлечения к административной ответственности за однородные правонарушения.

В прошлом году при проверке деятельности данных специалистов Управление Росреестра по Иркутской области выявило, в том числе, несоблюдение сроков и периодичности проведения собраний кредиторов, на которых рассматриваются отчеты о ходе процедуры банкротства. Таким образом, кредиторы были лишены права на оперативное получение достоверной информации о финансовом состоянии должника и его имуществе.  

Всего в 2019 году в Управление Росреестра по Иркутской области поступило 270 заявлений, обращений и жалоб на действия (бездействия) арбитражных управляющих. По сравнению с 2018 годом количество обращений увеличилось на 30%.  

Руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев говорит, что привлечение арбитражных управляющих к административной ответственности способствует предупреждению новых правонарушений в данной сфере, а дисквалификация дает возможность исключить из профессионального сообщества недобросовестных участников. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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