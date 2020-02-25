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На льду Байкала установлены первые туалеты

25 февраля 2020

На льду Байкала в этом году появились первые туалеты. Как сообщает пресс-служба Прибайкальского нацпарка, они установлены вблизи основных объектов экскурсионного  зимнего маршрута на Малом море: в районе Иркутской губы, острова Огой, мыса Бурхан, в Сарайском заливе и других местах массовых посещений.  

Каждый туалет оборудован системой накопления: герметичными контейнерами. Их содержимое будет вывозиться специализированным транспортом дважды в неделю и утилизироваться по всем правилам обращения с данным видом отходов. Всего установлено 12 туалетов. Сотрудники Прибайкальского нацпарка рассчитывают, что эти элементы инфраструктуры позволят сохранить чистоту льда.

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Напомним, что в 2020 году выход на лёд Малого Моря стал платным, для это необходимо получить разрешение в ФГУП «Заповедное Прибайкалье». Стоимость такого разрешения для жителей Иркутской области составляет 50 рублей, для остальных – 100 рублей. Инспекторы «Заповедного Прибайкалья» вместе с сотрудниками ГИМС будут патрулировать акваторию Малого моря на озере Байкал, чтобы выявлять граждан, находящихся без разрешения. «Если у граждан не будет при себе такого документа, в отношении них будут составляться протоколы об административных правонарушениях. Штраф для физического лица – от трех до четырех тысяч рублей», – пояснил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране Василий Пестерев.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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На льду Байкала установлены первые туалеты
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