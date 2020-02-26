Иркутянин вернул полмиллиона долга бывшей жене, чтобы улететь в Азербайджан

Житель Иркутска вернул бывшей супруге долг более полумиллиона рублей, чтобы улететь в Азербайджан, сообщается на сайте УФССП по региону.

Установлено, что ранее супружеская пара во время развода заключила мировое соглашение о разделе имущества, в результате чего мужчина должен был выплатить своей бывшей жене более полумиллиона рублей, чего он делать не стал, в том числе – после обращения женщины в суд.

Чтобы побудить мужчину выплатить долг, судебные приставы наложили арест на квартиру, который запрещал производить регистрационный действия с недвижимостью. Также мужчину лишили права выезда за границу.

Чтобы снять с себя ограничения, экс-супруг выплатил долг в полном объёме, после чего продал квартиру и улетел в Азербайджан.