Проезд по улице Румянцева ограничат в Иркутске с 27 февраля

Движение для автотранспорта ограничат в Иркутске на улице Румянцева с 08:00 27 февраля до 24:00 6 марта, сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго».

Ограничение введено в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонта в районе дома № 31 по улице Румянцева.

Движение будет ограничено по правой полосе в направлении движения от улицы 4-я Железнодорожная до улицы 3-я Железнодорожная.



Место проведения ремонтных работ будет нанесено на срок проведения работ на сайте и в приложении Яндекс-карты.