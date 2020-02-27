Неоднозначные итоги: показатели Иркутской области за 2019 год вызывают опасения

По итогам 2019 года в Иркутской области зафиксированы неоднозначные социально-экономическая результаты.

Как сообщают в областной администрации, индекс промышленного производства в регионе упал и составил 98,6%. Это вызвано в первую очередь снижением объемов обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых.

Объем экспорта снизился и составил 93%. Доходы населения также показали негативную динамику - 98,4%.

При этом в регионе зафиксирован существенный рост инфляции – 105,6%. Как отмечает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России, уровень инфляции в регионе намного выше, чем в СФО и в целом по стране.

Кроме того, можно отметить рост оборота розничной торговли – 103,6%, рост объема строительных работ -135,4%.

Доходы консолидированного бюджета Иркутской области за 2019 год увеличились на 17,3% и составили 227,1 млрд рублей.