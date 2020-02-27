В Иркутске на улице Трилиссера ограничат движение транспорта в связи с ремонтом теплотрассы

В Иркутске в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети в районе дома № 90 по улице Трилиссера с 20:00 27 февраля до 06:00 28 февраля 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Трилиссера – в направлении движения от улицы Красноярская до улицы Ядринцева.



Пресс-служба компании «Иркутскэнерго» напоминает, что место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".