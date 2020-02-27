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Банк «Открытие» с 1 марта меняет условия по универсальным картам

27 февраля 2020

Банк «Открытие» сообщил, что c 1 марта   2020 года в связи с унификацией продуктовой линейки все карты, работающие на тарифных планах «Базовый» и «Оптимальный», будут обслуживаться на условиях тарифа Opencard. При этом вам не потребуется перевыпускать вашу карту: с 1 марта новые условия начнут действовать автоматически.

Opencard — флагманский карточный продукт банка «Открытие». Среди основных преимуществ карты — кэшбэк до 11%, бесплатное обслуживание карты, пополнение с карт других банков и снятие наличных в любых банкоматах без комиссии, бесплатные переводы на карты сторонних банков и многое другое. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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