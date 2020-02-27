Примсоцбанк снизил ставку по военной ипотеке до 8,5%

Примсоцбанк снизил процентную ставку по программе «Военная ипотека» на 0,6 п.п. и увеличил максимальную сумму кредита до 2 984 748 рублей.

«Несмотря на то, что погашение кредита осуществляется за счет средств государства, а не военнослужащего в рамках военной ипотеки, снижение процентной ставки и увеличение суммы кредита являются важным фактором при выборе банка-кредитора. С одной стороны, это позволяет военнослужащим приобрести более комфортную квартиру большей площадью и стоимостью без необходимости увеличения первоначального взноса, а с другой – быстрее закрыть ипотечный кредит», — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Рефинансирование военной ипотеки также актуально для участников НИС, т.к. позволяет изменить действующие условия кредитования по ранее оформленной «Военной ипотеке» и погасить кредит в более короткие сроки.

Кредит выдается на сумму от 500 000 до 2 984 748 рублей, но не более 80% от стоимости приобретаемой/закладываемой квартиры. Кредит выдаётся на срок от 3 лет до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, указанного в свидетельстве. Первоначальный взнос оплачивается средствами целевого жилищного займа (ЦЖЗ), без необходимости привлечения собственных средств. По желанию заемщика первоначальный взнос также может быть сформирован и за счет собственных средств . Обязательным условием является имущественное страхование рисков, связанных с утратой или повреждением приобретаемого недвижимого имущества. В случае приобретения на этапе строительства, имущественное страхование оформляется после завершения строительства. Остальные виды страхования – по желанию заемщика.

Для оформления кредита нет необходимости дожидаться окончания военной службы, а приобретаемая квартира может располагаться в любом регионе присутствия Банка, независимо от места службы. Все документ по сделке могут выполняться доверенным лицом военнослужащего.

Также в Примсоцбанке действует льготная ипотека на покупку готовой/ строящейся квартиры или перекредитование для участников накопительно-ипотечной системы военнослужащих (НИС), у которых с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок (гражданин РФ). «Семейная ипотека для военнослужащих» предоставляется под ставку 4,9% годовых. Максимальная сумма кредита в рамках данной программы увеличена и составляет 4 031 593 рублей, но не может быть более 80% от стоимости приобретаемой/закладываемой недвижимости.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.