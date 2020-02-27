В 2020 году на ремонт дорог в Иркутской области потратят 8 млрд рублей

К концу 2024 года, согласно федеральному проекту, 38,4 % региональных дорог Иркутской области и 85% дорог в городских агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям, сообщают в пресс-службе губернатора Иркутской области.

- Мы должны принять все необходимые меры по строительству дороги на Ольхоне. В этом году приступаем к капитальному ремонту шестикилометрового участка. Этот вопрос берем на постоянный контроль. Необходимо выполнить поручение Президента Российской Федерации, - заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Основные задачи проекта «Дорожная сеть» - приведение региональных автомобильных дорог и дорог в городских агломерациях в нормативное состояние, снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

- Для достижения показателей к 2024 году необходимо привести в нормативное состояние 1 240 км автомобильных дорог, из них 1 003 км региональных дорог и 237 км местных дорог. Финансирование регионального проекта на 2020-2024 годы составит 49 млрд 219 млн рублей, - доложила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

В 2020 году планируется привести в нормативное состояние 286 км дорог: 219 км – регионального значения и 67 - км местного значения.

Общая стоимость мероприятий на 2020 год составляет более 8 млрд рублей, из них почти 2 млрд - за счет средств федерального бюджета, 5,5 млрд - из областного бюджета, более 600 млн- средства местных бюджетов. Все средства федерального бюджета направлены на субсидии муниципальным образованиям.