Россияне положили на счета в банках рекордную за 10 лет сумму

Эксперты связывают это с перетоком денег с депозитов и с отказом банков открывать вклады в евро, сообщает РБК со ссылкой на исследование Альфа-банка.

Доля средств физлиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов — это рекорд как минимум с 2010 года, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка.

В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Рост сбережений физлиц на текущих счетах отчасти может объясняться перетоком средств с депозитов, замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах. С другой стороны, низкие ставки заставляют клиентов со значительными сбережениями искать альтернативные инструменты, и текущие счета часто могут быть транзитным инструментом, пока решение о новых инвестициях не принято».



