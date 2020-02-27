Гранты на развитие семейных молочных ферм можно получить в Иркутской области

Минсельхоз Иркутской области проводит конкурс среди фермерских хозяйств (КФХ) на право получения грантов в форме субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм, сообщают в областной администрации.

– В ходе реализации региональной программы по развитию семейных молочных животноводческих ферм создано 92 новых рабочих места, построено 34 фермы, валовый надой молока среди участников программы увеличился на 6,6 тысяч тонн, поголовье крупного рогатого скота – на 8,2 тысяч голов, – отметил Илья Сумароков.

По информации исполняющего обязанности министра, средства гранта могут быть направлены на комплектацию сельскохозяйственной техникой и грузовым автотранспортом семейных молочных животноводческих ферм, а также оборудованием для производства и переработки молока, приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Документы на конкурсный отбор областной минсельхоз принимает с 27 февраля по 12 марта 2020 года по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 432. Справки по телефону: (3952) 286-668. Ознакомиться с перечнем необходимых документов и условиями предоставления гранта можно на официальном сайте ведомства.