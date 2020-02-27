Зимний фестиваль Baikal-live winter пройдет в Иркутской области в ближайшие выходные

Музыкальный зимний арт-фестиваль Baikal-live winter пройдет в Приангарье с 29 февраля по 1 марта, сообщают в пресс-службе губернатора.

Впервые это мероприятие, включенное в календарь XVII Международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», будет организовано не только в Листвянке, но и в Иркутске.

Площадкой для фестиваля в Листвянке станет гостевой дом «Обитаемый остров», где участники выступят в камерной обстановке 29 февраля. А уже на следующий день Baikal-live winter переместится в Научную библиотеку ИГУ имени В. Г. Распутина, где будет фестивальный день с мастер-классами и обширной музыкальной программой.

- Хедлайнерами зимнего Baikal Live 2020 станут Павел Фахртдинов (Москва), Михаил Башаков (Санкт-Петербург) и группа "Обними кита" (Москва), имеющие тысячи поклонников по всей России и за ее пределами. Кстати, столичный коллектив приедет на фестиваль впервые, - отметили организаторы.

В рамках мероприятия выступят группа «Кара Хара» совместно с коллективом «Верба», проект «Сибирская Арфа», студия этнической перкуссии «Этнобит», трайбл-дом «Сафир» и многие другие. Также будут организованы мастер-классы по различным направлениям (танцы, рукоделие, игра на музыкальных инструментах), дискуссионные клубы и научно-популярные лекции.