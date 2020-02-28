Экспорт падает, промышленность снижается, ничего страшного? Эксперты прокомментировали ухудшение экономических показателей Иркутской области

По итогам 2019 года в Иркутской области зафиксированы неоднозначные социально-экономические результаты: экспорт, промышленное производство и доходы населения падают, а инфляция и доходы регионального бюджета растут. Не приведет ли падение экспорта и промышленного производства к падению доходов регионального бюджета? Не вызывает ли опасений ситуация начала 2020 года, когда из-за коронавируса цены на сырьевые товары продолжают падение, а объемы потребления снижаются? На вопросы SIA.RU ответили эксперты.

«У государства есть меры поддержки промышленных предприятий и экспортеров»

Владимир Гордеев, и.о. министра экономического развития Иркутской области:

– Во-первых, доходы бюджета по итогам 2019 года как раз показывают определенный рост, а не снижение. Во-вторых, динамика показателей промышленного экспорта и промышленного производства находится в пределах технологических процессов, и это связано с обычными факторами регулирования производителей на изменение коньюктуры рынка, технологические настройки производства, сезонность, некоторые изменения структуры товарной продукции.

Вместе с тем в настоящее время усиливается внимание государства по формированию новых возможностей и мер поддержки для промышленных предприятий и экспортеров.

Так РЭЦ (ред. – Российский экспортный центр) проводит активную политику по поддержке товаропроизводителей по продвижению экспортной продукции в части компенсации затрат на транспортировку, оплату выставочно-ярмарочных услуг и другие.

Ряд региональных экспортеров сегодня включены в реестр Минпромторга по реализации КППК (корпоративных программ повышения конкурентоспособности), что позволит им за счет федерального бюджета гасить часть процентной ставки по коммерческим кредитам.

Кроме того, ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) в рамках программы «Повышение производительности труда» предоставляет займы под 1% годовых на 5 лет на сумму от 50 млн рублей до 300 млн рублей на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях, расположенных в регионах-участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Иркутская область с 2020 года является участником данного национального проекта.

Я уверен, что эти и другие мероприятия позволят сохранить необходимую динамику роста показателей промэкспорта, промпроизводства и, безусловно, будут способствовать в том числе и повышению уровня заработной платы.

«Пока ничего страшного для бюджета не вижу»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер «Атон»:

– Картина из статистики действительно нерадостная: снижение доходов населения, падение экспорта и промышленного производства.

Давайте разберемся, из каких доходов формируется бюджет области, чтобы понять, как повлияет негативная динамика показателей на бюджет. Итак, доходы бюджета состоят: налог на доходы физических лиц – 26,6%, налог на прибыль организаций – 39,3%, самостоятельные доходы, в том числе от имущества области, –16,9% безвозмездные поступления – трансферты, субсидии и т.д. – 17,4%.

Исходя из показателей снижения доходов населения, бюджет может получить снижение доходов порядка 0,42%. Что касается снижения экспорта и промышленного производства, то здесь большее влияние окажет нефтегазовая отрасль. На мой взгляд, в целом снижение может составить порядка 1%.

Получаем, что потенциал снижения порядка 1,5%. Я считаю, что это сумма вполне контролируемая. И в силах правительства ее скорректировать через получение других доходов. Например, увеличить объем трансфертов или предложить участие в национальном проекте. Последнее время система финансовой вертикали выстроена таким образом, что субъекту надо быть лояльным центру, самостоятельных стимулов для поддержки бизнеса у региона маловато.

В 2020 году на экономику могут оказать события, связанные с коронавирусом. Правильнее сказать, с последствиями "истерии" по поводу вируса. Цены, вероятно, на многие товары из Китая поднимутся. Я надеюсь, что это будет краткосрочная волна, пик которой придется на июнь 2020: склады в Китае пустеют, а новая продукция поступит после запуска заводов спустя 1-2 месяца, плюс доставка займет 2-3 месяца. Экспорт, очевидно, просядет. Заводы в Китае стоят, а значит потребление нефти и газа снижается.

По большому счету, пока ничего страшного для бюджета не вижу, все контролируемо и понятно, в каких отраслях необходимо "подстелить соломку" для выравнивания динамики.

«Экспортные потоки региона уязвимы и сильно зависимы от мировой конъюнктуры»

Сергей Чупров, доктор экономических наук, профессор:

– Экспортные потоки Иркутской области в страны дальнего зарубежья в 2019 году составили 96% от общего объема экспортной продукции региона, что делает его уязвимым и сильно зависимым от мировой конъюнктуры как по спросу за экспортные товары, так и по мировым ценам. В этом отношении обезопасить его переключением на внутренний рынок хотя бы частично не представляется возможным, хотя подобный «экспортный разворот» (при необходимости, разумеется) был бы вполне уместным и экономически оправданным.

Кстати, именно так и поступает наш китайский сосед, благодаря чему глобальные катаклизмы удается демпфировать, смягчать потребностями внутреннего рынка.

Впрочем, учитывая снижение реальных доходов населения области на 1,6%, не приходится рассчитывать на активизацию спроса с его стороны на приобретаемые товары, тогда как рост розничной торговли на 3,6% достигнут, главным образом, из-за выросшей инфляции – потребительских цен на товары на 3,9%.

При этом подсекли экспорт Иркутской области почти все группы вывозимой продукции, по которым в 2019 году снизились объемы выпуска в регионе, кроме древесины и производства изделий из дерева (103,8%) и производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (176,1%): по топливно-энергетическим товарам (сырой нефти и природному газу) – 97,7%, машинам и оборудованию -- 96,8%, химическим товарам – 93,2%, транспортным средствам и оборудованию – 90,2%. В этом и кроется основная причина ухудшения экспортных показателей Иркутской области прошлого года: с одной стороны, упал выпуск экспортной промышленной продукции региона, а с другой, сказывается сдержанный спрос на вывозимую продукцию на внешнем рынке как следствие влияния общемировых тенденций. Разумеется, подобная динамика накладывает негативный отпечаток на наполнение доходов областного бюджета и доходы населения, если только налоговые и неналоговые отчисления в целом не возместят связанные с этим выпадающие доходы бюджета.