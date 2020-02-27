Корпоративные продажи автомобилей в России выросли на 8%

В 2019 году компании и организации приобрели 248,1 тыс. новых легковых автомобилей.

Это на 8% больше, чем в 2018-ом (229,6 тыс. шт.). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что рост корпоративных продаж в нашей стране продолжается уже четвертый год подряд.

Традиционно больше всего таких автомобилей было куплено в Москве (77,6 тыс. шт), что составляет более 30% от общего числа корпоративных автозакупок в стране.

В марочном рейтинге (в целом по стране) лидирует отечественная LADA, автомобили которой были приобретены юрлицами в количестве 34,5 тыс. единиц. А среди моделей первенствует седан Volkswagen Polo, закупленный в объеме 16,9 тыс. штук.