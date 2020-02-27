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В Иркутске может появиться Центр развития бокса

27 февраля 2020

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил вопрос создания центра с заместителем генерального секретаря общественной организации «Федерация бокса России» Андреем Крушановым, сообщают в областной администрации. 

В Иркутской области боксом занимаются почти 5400 человек, среди них есть заслуженный мастер спорта России, 17 мастеров спорта России и 67 кандидатов в мастера спорта.

В учреждениях спортивной подготовки открыто 30 отделений бокса. На соревнованиях Сибирского федерального округа сборная команда Иркутской области традиционно входит в тройку сильнейших. Создание в Приангарье специализированного центра по этому виду спорта может вывести развитие бокса на более высокий уровень. 

- Поручаю детально проработать со всеми заинтересованными сторонами вопрос о возможности организации Центра по развитию бокса в Иркутске. До первого июля прошу представить финансово-экономическое обоснование, до первого октября - провести всю необходимую работу для включения финансирования проекта в бюджет 2021 года, - подвел итоги обсуждения Игорь Кобзев. 

Также врио Губернатора подчеркнул необходимость заключения соглашения между Правительством Иркутской области и Федерацией бокса России для плодотворного сотрудничества. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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