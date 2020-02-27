В январе 2020 вектор Дефлятора совпал с официальным показателем инфляции Росстата

Индекс Дефлятора показал рост в 0,99%, а инфляция – рост в 0,40%.

Годовые значения этих показателей, т.е. накопленные с января по декабрь, равняются 1% и 0,4% соответственно. Дефлятор традиционно вырос в январе, драйвером роста стали цены на товары (+2,67%).

Показатель официальной инфляции в январе продолжил положительную тенденцию трех прошлых месяцев и по расчётам Росстата получил значение в 0,40%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, Дефлятор в январе повел себя идентично вектору инфляции и вырос на 0,99% по сравнению с декабрем.

Январский рост является традиционным: с нового года, как правило, вступают в силу новые налоги и тарифы, и цены, соответственно, увеличиваются. Индекс дефлятора является более чувствительным к повышению налогов и тарифов и имеет в начале года больший рост, чем инфляция.

Основным драйвером роста Дефлятора в январе стали цены на товары, продемонстрировавшие увеличение на 2,67%. Кроме того, цены на услуги ЖКХ в прошлом месяце немного сократились (-0,1%), а цены на бензин оказались слегка выше (0,45%).

Исследовательский холдинг Ромир разработал методику расчета статистического индекса – Дефлятора, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel* о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.