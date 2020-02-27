Игорь Кобзев: Переселение из непригодного жилья необходимо взять под контроль

Необходим многоуровневый контроль качества строительства по программам переселения из аварийного жилья, такую задачу поставил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области . Вопрос реализации мероприятий по расселению жилищного фонда, в том числе подтопленного грунтовыми водами в результате наводнения на территории Приангарья, обсуждался на совещании, которое Игорь Кобзев провел 27 февраля.

В области действуют три программы по переселению из аварийного жилья. Одна из них реализуется во взаимодействии с госкорпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ, в ней участвуют 28 муниципальных образований. Вторая – сугубо региональная – подразумевает устойчивое сокращение непригодного для проживания жилфонда (участвуют 25 муниципалитетов). Третья реализуется в четырех территориях, через которые проходит БАМ. Общий объем аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, составляет в регионе 626,3 тыс. м2, в таких многоквартирных домах проживает больше 35,5 тыс. человек. В рамках трех программ планируется расселить 397,8 тыс. м2 (22,5 тыс. человек).

Отдельно стоит вопрос по территориям, пострадавшим от прошлогоднего наводнения. Там в результате подъема грунтовых вод пострадало много домов, оказавшихся за границами зон затопления. Для решения этой проблемы требуется соответствующая программа, в рамках которой за пять лет планируется расселить больше 95 тыс. м2. В первоочередном порядке будут переселяться наиболее незащищенные категории граждан – многодетные, инвалиды, ветераны. Первый этап реализации программы планируется на текущий год. При выделении федеральных денег в объеме 1,3 млрд рублей область гарантирует софинансирование 21%.

На совещании Игорь Кобзев потребовал предоставить точный анализ возможностей местных строительных компаний.

– Не должно быть такого, что дополнительные средства из федерации поступят, а регион их не сможет в полном объеме реализовать в виде готового и качественного жилья, – подчеркнул врио Губернатора.

Игорь Кобзев поручил на следующей неделе вынести этот вопрос на заседание регионального Правительства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.