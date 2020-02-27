Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год составила 845,0 млрд. руб

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2019 года и по состоянию на 31 декабря 2019 года, содержащую аудиторское заключение компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления:
«Важнейшим достижением 2019 года стал запуск в промышленную эксплуатацию новой Цифровой платформы Сбербанка и начало масштабной миграции наших продуктов и сервисов на нее. За счет создания частного облака мы не только в 4 раза повысили уровень утилизации инфраструктуры, но и начали предлагать облачные решения для наших клиентов. Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI составил 42 млрд. рублей.
Улучшение клиентского опыта позволяет нам продолжать наращивать клиентскую базу: количество активных розничных клиентов выросло за год еще на 3 млн. до 96 млн. человек. Ежемесячная аудитория наших цифровых каналов составила 54 млн. человек, а ежедневная - 24 млн. Мы научились конвертировать растущую аудиторию Сбербанк Онлайн в продажи: уже более половины потребительских кредитов и около трети ипотеки мы выдаем в цифровых каналах.
В наших планах – распространить опыт цифровых продаж на продукты Экосистемы. В прошлом году мы значительно продвинулись в формировании ее контуров, дополнив Экосистему Сбербанка новыми цифровыми сервисами, том числе в области доставки еды, транспорта, поиска работы и потокового видео.
Фокус на клиентоориентированность и постоянное повышение эффективности за счет технологического развития позволили Сбербанку обеспечить рентабельность капитала более 20%.»
Ключевые операционные и финансовые показатели Группы Сбербанк за 2019 год:
- Количество активных клиентов - физических лиц выросло на 3 млн. за год, превысив 96 млн. человек;
- Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за год на 11,71 млн., превысив 54 млн. человек;
- Количество ежедневных пользователей (DAU) приложения Сбербанк Онлайн показало рост почти на 10 млн. за год и составило 24,7 млн. человек; DAU/MAU улучшилось на 10,5 пп за год, превысив 45%;
- Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка выросло более чем на 300 тыс. за год и превысило 2,5 млн. с долей продаж в цифровых каналах около 45%. Количество MAU в цифровых каналах выросло до 2,2 млн. пользователей;
- На конец 4 квартала 2019 г. более 6 млн клиентов используют Сбербанк ID, единый логин для доступа к сервисам более 40 партнеров экосистемы, в том числе Delivery Club, Окко, Ситимобил и других компаний.
На финансовые результаты Группы за 2019 года повлияло признание результата от продажи Денизбанка в 3 квартале текущего года.
- Чистая прибыль Группы с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 845,0 млрд. руб. (+1,6% г/г). Чистая прибыль Группы от продолжающейся деятельности составила 914,8 млрд. руб. (+10,1% г/г);
- Прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 38,55 руб., увеличившись на 1,0% г/г. Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 41,80 руб., увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- Рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 20,5%, рентабельность капитала, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,2%. Рентабельность активов с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 2,7%, рентабельность активов, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 3,1%;
- Чистые процентные доходы увеличились на 1,4% до 1 415,5 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом;
- Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,6% до 497,9 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом. Отношение чистых комиссионных доходов к Операционным расходам Группы выросло на 2,1 пп и составило 68,7%;
- Кредиты Группы1 увеличились на 3,2% до 21,7 трлн. руб. за год. Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2% до 13,9 трлн. руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 35,8%, увеличившись на 0,6 пп г/г.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2019 года:
- Чистая прибыль3 Группы составила 212,0 млрд. руб. увеличившись на 20,3% по сравнению с 4 кварталом 2018 года; прибыль на одну акцию составила 9,9 руб.;
- Чистые процентные доходы увеличились на 4,6% до 371,0 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года;
- Чистые комиссионные доходы увеличились на 23,6% до 148,3 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года;
- Кредиты Группы1 увеличились на 2,6% за квартал до 21,8 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель также вырос на 2,2% до 13,9 трлн. руб., при этом без учета курсовых колебаний рост составил 3,6%;
- Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,5%, показав снижение на 41 бп по сравнению с 3 кварталом 2019.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
4 кв.
2019
|
4 кв.
2018
|
3 кв.
2019
|
4 кв.
2019/
2018,
|
4 кв.
2019/
2019,
|
12 мес.
2019
|
12 мес.
2018
|
12 мес.
2019/
2018,
|
Чистые процентные доходы
|
371,0
|
354,7
|
353,9
|
4,6%
|
4,8%
|
1 415,5
|
1 396,5
|
1,4%
|
Чистые комиссионные доходы
|
148,3
|
120,0
|
130,0
|
23,6%
|
14,1%
|
497,9
|
438,1
|
13,6%
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы) 4
|
21,8
|
-0,9
|
23,2
|
--
|
-6,0%
|
99,4
|
23,3
|
326,6%
|
Операционные доходы до резервов 2
|
541,1
|
473,8
|
507,1
|
14,2%
|
6,7%
|
2 012,8
|
1 857,9
|
8,3%
|
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества:
|
-41,2
|
-36,2
|
-54,0
|
13,8%
|
-23,7%
|
-149,5
|
-154,1
|
-3,0%
|
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам
|
-35,5
|
-21,0
|
-30,6
|
69,0%
|
16,0%
|
-92,6
|
-96,8
|
-4,3%
|
Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества
|
-5,7
|
-15,2
|
-23,4
|
-62,5%
|
-75,6%
|
-56,9
|
-57,3
|
-0,7%
|
Операционные расходы
|
-238,0
|
-206,0
|
-167,4
|
15,5%
|
42,2%
|
-724,6
|
-657,6
|
10,2%
|
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности
|
212,0
|
180,7
|
230,8
|
17,3%
|
-8,1%
|
914,8
|
831,2
|
10,1%
|
Прибыль от прекращенной деятельности
|
0,0
|
-4,5
|
-74,7
|
-100,0%
|
-100,0%
|
-69,8
|
0,5
|
--
|
Чистая прибыль
|
212,0
|
176,2
|
156,1
|
20,3%
|
35,8%
|
845,0
|
831,7
|
1,6%
|
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.
|
9,86
|
8,45
|
10,72
|
16,7%
|
-8,0%
|
41,80
|
38,13
|
9,6%
|
Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка
|
234,4
|
179,9
|
252,7
|
30,3%
|
-7,2%
|
989,4
|
789,1
|
25,4%
|
Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности
|
|
Рентабельность капитала от продолжающейся деятельности
|
19,4%
|
19,2%
|
22,4%
|
--
|
--
|
22,2%
|
23,1%
|
--
|
Рентабельность активов от продолжающейся деятельности
|
2,8%
|
2,6%
|
3,1%
|
--
|
--
|
3,1%
|
3,2%
|
--
|
Чистая процентная маржа
|
5,35%
|
5,42%
|
5,13%
|
--
|
--
|
5,16%
|
5,66%
|
--
|
Чистая процентная маржа 5
|
5,52%
|
5,62%
|
5,30%
|
--
|
--
|
5,38%
|
5,92%
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)
|
72 бп
|
39 бп
|
63 бп
|
--
|
--
|
49 бп
|
51 бп
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)
|
80 бп
|
67 бп
|
106 бп
|
--
|
--
|
74 бп
|
78 бп
|
--
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам 2
|
43,4%
|
43,6%
|
32,8%
|
--
|
--
|
35,8%
|
35,2%
|
--
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
31.12.2019
|
30.09.2019
|
31.12.2018
|
31.12.2019/
30.09.2019,
% изм.
|
31.12.2019/ 31.12.2018,
% изм.
|
Кредиты1:
|
21 749,4
|
21 200,4
|
21 082,3
|
2,6%
|
3,2%
|
Кредиты юридическим лицам 1
|
13 865,4
|
13 562,2
|
14 331,1
|
2,2%
|
-3,2%
|
Кредиты физическим лицам 1
|
7 884,0
|
7 638,2
|
6 751,2
|
3,2%
|
16,8%
|
Портфель ценных бумаг
|
4 369,7
|
4 181,8
|
3 749,5
|
4,5%
|
16,5%
|
Всего активов 3
|
29 958,9
|
30 254,2
|
31 197,5
|
-1,0%
|
-4,0%
|
Средства клиентов всего:
|
21 574,4
|
22 318,1
|
20 897,3
|
-3,3%
|
3,2%
|
Средства физических лиц
|
14 209,6
|
13 717,5
|
13 495,1
|
3,6%
|
5,3%
|
Средства корпоративных клиентов
|
7 364,8
|
8 600,6
|
7 402,2
|
-14,4%
|
-0,5%
|
Балансовая стоимость на акцию6, руб.
|
198,3
|
188,3
|
170,5
|
5,3%
|
16,3%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
Отношение чистых кредитов к депозитам
|
94,4%
|
88,7%
|
93,7%
|
--
|
--
|
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)
|
7,5%
|
7,9%
|
8,1%
|
--
|
--
|
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости
|
89,3%
|
88,0%
|
90,4%
|
--
|
--
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2019 года составили 371,0 млрд. руб., увеличившись на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.
Процентные доходы в 4 квартале 2019 года увеличились на 5,8% г/г до 607,5 млрд. руб. благодаря росту кредитного портфеля1 до 21,7 трлн. руб. на 3,2% г/г или на 4,0% г/г без учета влияния валютной переоценки. На рост процентных доходов также оказало влияние повышение доходности работающих активов на 10 бп до 8,8% и оптимизация структуры баланса.
- Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% за 4 квартал до 7,9 трлн. руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 36%.
- Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 4,5% в 4 квартале 2019 года за счет быстро растущей доли продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 56% на конец отчетного периода против 44% на конец прошлого года. Рост портфеля потребительских кредитов составил 25,8% за 2019 год.
- Рост ипотечного портфеля составил 3,1% в 4 квартале 2019 года. На динамику портфеля существенное влияние оказывает снижение процентных ставок, а также сокращение сроков принятия кредитных решений - 60% решений об одобрении ипотеки принимается менее чем за 1 час. Рост ипотечного портфеля составил 11,4% за 2019 год. Существенный вклад в развитие ипотечного кредитования вносит Платформа ДомКлик: совокупное количество объявлений на платформе за год удвоилось и достигло 2 млн.
- Доходность розничных кредитов в 4 квартале выросла на 40 бп и составила 12,5% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре розничного портфеля.
- Корпоративный портфель1 показал положительную динамику во всех валютах и увеличился на 2,2% до 13,9 трлн. руб. за квартал на фоне ускоренного роста кредитования малого и среднего бизнеса на 7,9% за квартал и более 20% с начала года. В течение квартала доходность корпоративных кредитов снизилась на 30 бп до 7,8%.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, в 4 квартале увеличились на 7,7% г/г до 236,5 млрд. руб.
- Прирост розничных депозитов составил 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом до 14,2 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 20 бп за квартал. Доля депозитов, номинированных в рублях, превысила 80%. Прирост розничных депозитов за 2019 год составил 5,3%.
- Корпоративные депозиты уменьшились на 14,4% до 7,4 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась на 20 бп за 4 квартал 2019 года и составила 4,3%. Корпоративные депозиты за 2019 год снизились на 0,5%, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%.
- Совокупные остатки на текущих/ расчетных счетах выросли на 8,4%, их доля в совокупном объеме депозитов превысила 30%.
На конец 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную сумму 392,0 млрд. руб. на российском рынке. В то же время за год Группа погасила биржевые облигации на номинальную сумму 2,5 млрд. долларов США и 1,5 млрд. евро на международном рынке, в результате чего доля международных заимствований в структуре обязательств Группы снизилась до 1,0% по итогам 2019 года, а их текущая стоимость составила 4,2 млрд. долл.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 94,4%, увеличившись на 5,7 пп по сравнению с прошлым кварталом.
Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2019 составил 148,3 млрд. руб., показав рост 23,6% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами и доходов от расчетно-кассового обслуживания. С 1 января 2019 года в состав комиссионных расходов включен НДС по программам лояльности, ранее относимый к операционным расходам, сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие.
- Более 20% поездок на общественном транспорте в России оплачивается с помощью банковских карт, что стало возможным в том числе благодаря развитию транспортного эквайринга Сбербанка, который стал доступен в 120 российских городах на конец года.
По данным управленческого учета совокупный операционный доход от страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 126 млрд. руб., показав рост на 13% за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала года активы под управлением Блока “Управление благосостоянием” выросли на 22% и составили 1,5 трлн. рублей.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2019 года составили 238,0 млрд. руб., увеличились на 15,5% относительно аналогичного периода прошлого года или на 10,2% за 12 месяцев 2019 года до 724,6 млрд. руб. На динамику операционных расходов в большей степени оказал влияние рост IT расходов, связанных с запуском в промышленную эксплуатацию и дальнейшим развитием новой технологической платформы.
На совокупную динамику операционных расходов также повлияло повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 43,4% за 4 квартал и 35,8% за 2019 год.
Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 35,5 млрд. руб. за 4 квартал 2019 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 72 бп в 4 квартале 2019 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 5,7 млрд. руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) снизилась на 26 бп в 4 квартале 2019 года и составила 80 бп. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которая в 4 квартале 2019 года составила 12,7 млрд. руб.7
Качество кредитного портфеля улучшилось за год. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, снизилась на 0,4 пп и составила 7,5%. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2019 года выросло по сравнению с прошлым кварталом на 1,3 пп и составило 89,3%.
Основные показатели достаточности капитала3
(данные рассчитаны на основе стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов)
|
Согласно Базель III
млрд. руб., если не указано иное
|
31.12.2019
|
30.09.2019
|
31.12.2018
|
31.12.19/ 30.09.19, % изм.
|
31.12.19/ 31.12.18, % изм.
|
|
Капитал 1-го уровня
|
4 377,6
|
4 164,7
|
3 766,5
|
5,1%
|
16,2%
|
|
Общий капитал
|
4 435,7
|
4 273,3
|
3 950,6
|
3,8%
|
12,3%
|
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
32 634,1
|
30 791,8
|
31 793,1
|
6,0%
|
2,6%
|
|
Кредитный риск
|
28 062,7
|
26 428,6
|
27 477,4
|
6,2%
|
2,1%
|
|
Операционный риск
|
3 486,8
|
3 339,9
|
3 339,9
|
4,4%
|
4,4%
|
|
Рыночный риск
|
1 084,6
|
1 023,3
|
975,8
|
6,0%
|
11,1%
|
|
Коэффициенты достаточности капитала
|
|
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня
|
13,41%
|
13,53%
|
11,85%
|
--
|
--
|
|
Коэффициент достаточности общего капитала
|
13,59%
|
13,88%
|
12,43%
|
--
|
--
|
|
Показатель финансового рычага по Базелю III
|
13,7%
|
13,0%
|
11,3%
|
--
|
--
|
Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 4 435,7 млрд. руб. на 31 декабря 2019, что выше на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 6,0% в 4 квартале 2019 года до 32 634,1 млрд. руб. в основном за счет роста операционного риска на 4,4%, вызванного изменением расчетного периода, и кредитного на 6,2%. На рост кредитного риска повлияло введение макропруденциальных надбавок по отдельным категориям кредитов. Однако в 1 квартале 2020 года Группа получила одобрение Банка России по ходатайству о внедрении ПВР, которое окажет позитивное влияние на плотность активов, взвешенных с учетом риска.
Показатель финансового рычага Группы увеличился на 70 бп за 4 квартал 2019 года и составил 13,7%.
За квартал коэффициенты достаточности базового капитала 1-го уровня и общего капитала незначительно снизились под влиянием роста активов Группы, взвешенных с учетом риска, на 12 бп и 29 бп каждый до 13,41% и до 13,59% соответственно.
1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)
2 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества
3 Включая данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank
4 Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли / убытки, вызванной изменением в кредитном качестве; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение нефинансовых активов; Чистое восстановление / (создание) прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы
5 Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных по кредитам 3 стадии
6 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)
7 Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов.