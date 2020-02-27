Новости Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год составила 845,0 млрд. руб Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2019 года и по состоянию на 31 декабря 2019 года, содержащую аудиторское заключение компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное. Герман Греф, Президент, Председатель Правления: «Важнейшим достижением 2019 года стал запуск в промышленную эксплуатацию новой Цифровой платформы Сбербанка и начало масштабной миграции наших продуктов и сервисов на нее. За счет создания частного облака мы не только в 4 раза повысили уровень утилизации инфраструктуры, но и начали предлагать облачные решения для наших клиентов. Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI составил 42 млрд. рублей. Улучшение клиентского опыта позволяет нам продолжать наращивать клиентскую базу: количество активных розничных клиентов выросло за год еще на 3 млн. до 96 млн. человек. Ежемесячная аудитория наших цифровых каналов составила 54 млн. человек, а ежедневная - 24 млн. Мы научились конвертировать растущую аудиторию Сбербанк Онлайн в продажи: уже более половины потребительских кредитов и около трети ипотеки мы выдаем в цифровых каналах. В наших планах – распространить опыт цифровых продаж на продукты Экосистемы. В прошлом году мы значительно продвинулись в формировании ее контуров, дополнив Экосистему Сбербанка новыми цифровыми сервисами, том числе в области доставки еды, транспорта, поиска работы и потокового видео. Фокус на клиентоориентированность и постоянное повышение эффективности за счет технологического развития позволили Сбербанку обеспечить рентабельность капитала более 20%.» Ключевые операционные и финансовые показатели Группы Сбербанк за 2019 год: Количество активных клиентов - физических лиц выросло на 3 млн. за год, превысив 96 млн. человек;

выросло на 3 млн. за год, превысив 96 млн. человек; Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за год на 11,71 млн., превысив 54 млн. человек;

(MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за год на 11,71 млн., превысив 54 млн. человек; Количество ежедневных пользователей (DAU) приложения Сбербанк Онлайн показало рост почти на 10 млн. за год и составило 24,7 млн. человек; DAU/MAU улучшилось на 10,5 пп за год, превысив 45%;

(DAU) приложения Сбербанк Онлайн показало рост почти на 10 млн. за год и составило 24,7 млн. человек; улучшилось на 10,5 пп за год, превысив 45%; Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка выросло более чем на 300 тыс. за год и превысило 2,5 млн. с долей продаж в цифровых каналах около 45%. Количество MAU в цифровых каналах выросло до 2,2 млн. пользователей;

Сбербанка выросло более чем на 300 тыс. за год и превысило 2,5 млн. с долей продаж в цифровых каналах около 45%. Количество MAU в цифровых каналах выросло до 2,2 млн. пользователей; На конец 4 квартала 2019 г. более 6 млн клиентов используют Сбербанк ID, единый логин для доступа к сервисам более 40 партнеров экосистемы, в том числе Delivery Club, Окко, Ситимобил и других компаний. На финансовые результаты Группы за 2019 года повлияло признание результата от продажи Денизбанка в 3 квартале текущего года. Чистая прибыль Группы с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 845,0 млрд. руб. (+1,6% г/г). Чистая прибыль Группы от продолжающейся деятельности составила 914,8 млрд. руб. (+10,1% г/г);

с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 845,0 млрд. руб. (+1,6% г/г). от продолжающейся деятельности составила 914,8 млрд. руб. (+10,1% г/г); Прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 38,55 руб., увеличившись на 1,0% г/г. Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 41,80 руб., увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 38,55 руб., увеличившись на 1,0% г/г. от продолжающейся деятельности составила 41,80 руб., увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; Рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 20,5%, рентабельность капитала , рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,2%. Рентабельность активов с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 2,7%, рентабельность активов , рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 3,1%;

с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 20,5%, , рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,2%. с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 2,7%, , рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 3,1%; Чистые процентные доходы увеличились на 1,4% до 1 415,5 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом;

увеличились на 1,4% до 1 415,5 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом; Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,6% до 497,9 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом. Отношение чистых комиссионных доходов к Операционным расходам Группы выросло на 2,1 пп и составило 68,7%;

увеличились на 13,6% до 497,9 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом. Отношение чистых комиссионных доходов к Операционным расходам Группы выросло на 2,1 пп и составило 68,7%; Кредиты Группы 1 увеличились на 3,2% до 21,7 трлн. руб. за год. Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2% до 13,9 трлн. руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%;

увеличились на 3,2% до 21,7 трлн. руб. за год. Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2% до 13,9 трлн. руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%; Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 35,8%, увеличившись на 0,6 пп г/г. Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2019 года: Чистая прибыль 3 Группы составила 212,0 млрд. руб. увеличившись на 20,3% по сравнению с 4 кварталом 2018 года; прибыль на одну акцию составила 9,9 руб.;

Группы составила 212,0 млрд. руб. увеличившись на 20,3% по сравнению с 4 кварталом 2018 года; прибыль на одну акцию составила 9,9 руб.; Чистые процентные доходы увеличились на 4,6% до 371,0 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года;

увеличились на 4,6% до 371,0 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года; Чистые комиссионные доходы увеличились на 23,6% до 148,3 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года;

увеличились на 23,6% до 148,3 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года; Кредиты Группы 1 увеличились на 2,6% за квартал до 21,8 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель также вырос на 2,2% до 13,9 трлн. руб., при этом без учета курсовых колебаний рост составил 3,6%;

увеличились на 2,6% за квартал до 21,8 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель также вырос на 2,2% до 13,9 трлн. руб., при этом без учета курсовых колебаний рост составил 3,6%; Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,5%, показав снижение на 41 бп по сравнению с 3 кварталом 2019. Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках В млрд. руб., если не указано иное 4 кв. 2019 4 кв. 2018 3 кв. 2019 4 кв. 2019/

4 кв. 2018,

% изм. 4 кв. 2019/

3 кв. 2019,

% изм. 12 мес. 2019 12 мес. 2018 12 мес. 2019/

12 мес. 2018,

% изм. Чистые процентные доходы 371,0 354,7 353,9 4,6% 4,8% 1 415,5 1 396,5 1,4% Чистые комиссионные доходы 148,3 120,0 130,0 23,6% 14,1% 497,9 438,1 13,6% Прочие непроцентные доходы / (расходы) 4 21,8 -0,9 23,2 -- -6,0% 99,4 23,3 326,6% Операционные доходы до резервов 2 541,1 473,8 507,1 14,2% 6,7% 2 012,8 1 857,9 8,3% Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: -41,2 -36,2 -54,0 13,8% -23,7% -149,5 -154,1 -3,0% Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам -35,5 -21,0 -30,6 69,0% 16,0% -92,6 -96,8 -4,3% Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества -5,7 -15,2 -23,4 -62,5% -75,6% -56,9 -57,3 -0,7% Операционные расходы -238,0 -206,0 -167,4 15,5% 42,2% -724,6 -657,6 10,2% Чистая прибыль от продолжающейся деятельности 212,0 180,7 230,8 17,3% -8,1% 914,8 831,2 10,1% Прибыль от прекращенной деятельности 0,0 -4,5 -74,7 -100,0% -100,0% -69,8 0,5 -- Чистая прибыль 212,0 176,2 156,1 20,3% 35,8% 845,0 831,7 1,6% Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. 9,86 8,45 10,72 16,7% -8,0% 41,80 38,13 9,6% Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка 234,4 179,9 252,7 30,3% -7,2% 989,4 789,1 25,4% Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности Рентабельность капитала от продолжающейся деятельности 19,4% 19,2% 22,4% -- -- 22,2% 23,1% -- Рентабельность активов от продолжающейся деятельности 2,8% 2,6% 3,1% -- -- 3,1% 3,2% -- Чистая процентная маржа 5,35% 5,42% 5,13% -- -- 5,16% 5,66% -- Чистая процентная маржа 5 5,52% 5,62% 5,30% -- -- 5,38% 5,92% -- Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) 72 бп 39 бп 63 бп -- -- 49 бп 51 бп -- Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) 80 бп 67 бп 106 бп -- -- 74 бп 78 бп -- Отношение операционных расходов к операционным доходам 2 43,4% 43,6% 32,8% -- -- 35,8% 35,2% -- Основные показатели отчета о финансовом положении В млрд. руб., если не указано иное 31.12.2019 30.09.2019 31.12.2018 31.12.2019/ 30.09.2019, % изм. 31.12.2019/ 31.12.2018, % изм. Кредиты1: 21 749,4 21 200,4 21 082,3 2,6% 3,2% Кредиты юридическим лицам 1 13 865,4 13 562,2 14 331,1 2,2% -3,2% Кредиты физическим лицам 1 7 884,0 7 638,2 6 751,2 3,2% 16,8% Портфель ценных бумаг 4 369,7 4 181,8 3 749,5 4,5% 16,5% Всего активов 3 29 958,9 30 254,2 31 197,5 -1,0% -4,0% Средства клиентов всего: 21 574,4 22 318,1 20 897,3 -3,3% 3,2% Средства физических лиц 14 209,6 13 717,5 13 495,1 3,6% 5,3% Средства корпоративных клиентов 7 364,8 8 600,6 7 402,2 -14,4% -0,5% Балансовая стоимость на акцию6, руб. 198,3 188,3 170,5 5,3% 16,3% Основные финансовые коэффициенты Отношение чистых кредитов к депозитам 94,4% 88,7% 93,7% -- -- Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) 7,5% 7,9% 8,1% -- -- Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости 89,3% 88,0% 90,4% -- -- Чистые процентные доходы за 4 квартал 2019 года составили 371,0 млрд. руб., увеличившись на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года. Процентные доходы в 4 квартале 2019 года увеличились на 5,8% г/г до 607,5 млрд. руб. благодаря росту кредитного портфеля1 до 21,7 трлн. руб. на 3,2% г/г или на 4,0% г/г без учета влияния валютной переоценки. На рост процентных доходов также оказало влияние повышение доходности работающих активов на 10 бп до 8,8% и оптимизация структуры баланса. Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% за 4 квартал до 7,9 трлн. руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 36%. Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 4,5% в 4 квартале 2019 года за счет быстро растущей доли продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 56% на конец отчетного периода против 44% на конец прошлого года. Рост портфеля потребительских кредитов составил 25,8% за 2019 год. Рост ипотечного портфеля составил 3,1% в 4 квартале 2019 года. На динамику портфеля существенное влияние оказывает снижение процентных ставок, а также сокращение сроков принятия кредитных решений - 60% решений об одобрении ипотеки принимается менее чем за 1 час. Рост ипотечного портфеля составил 11,4% за 2019 год. Существенный вклад в развитие ипотечного кредитования вносит Платформа ДомКлик: совокупное количество объявлений на платформе за год удвоилось и достигло 2 млн. Доходность розничных кредитов в 4 квартале выросла на 40 бп и составила 12,5% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре розничного портфеля.

вырос на 3,2% за 4 квартал до 7,9 трлн. руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 36%. Корпоративный портфель1 показал положительную динамику во всех валютах и увеличился на 2,2% до 13,9 трлн. руб. за квартал на фоне ускоренного роста кредитования малого и среднего бизнеса на 7,9% за квартал и более 20% с начала года. В течение квартала доходность корпоративных кредитов снизилась на 30 бп до 7,8%. Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, в 4 квартале увеличились на 7,7% г/г до 236,5 млрд. руб. Прирост розничных депозитов составил 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом до 14,2 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 20 бп за квартал. Доля депозитов, номинированных в рублях, превысила 80%. Прирост розничных депозитов за 2019 год составил 5,3%.

составил 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом до 14,2 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 20 бп за квартал. Доля депозитов, номинированных в рублях, превысила 80%. Прирост розничных депозитов за 2019 год составил 5,3%. Корпоративные депозиты уменьшились на 14,4% до 7,4 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась на 20 бп за 4 квартал 2019 года и составила 4,3%. Корпоративные депозиты за 2019 год снизились на 0,5%, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%.

уменьшились на 14,4% до 7,4 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась на 20 бп за 4 квартал 2019 года и составила 4,3%. Корпоративные депозиты за 2019 год снизились на 0,5%, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%. Совокупные остатки на текущих/ расчетных счетах выросли на 8,4%, их доля в совокупном объеме депозитов превысила 30%. На конец 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную сумму 392,0 млрд. руб. на российском рынке. В то же время за год Группа погасила биржевые облигации на номинальную сумму 2,5 млрд. долларов США и 1,5 млрд. евро на международном рынке, в результате чего доля международных заимствований в структуре обязательств Группы снизилась до 1,0% по итогам 2019 года, а их текущая стоимость составила 4,2 млрд. долл. Отношение чистых кредитов к депозитам составило 94,4%, увеличившись на 5,7 пп по сравнению с прошлым кварталом. Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2019 составил 148,3 млрд. руб., показав рост 23,6% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами и доходов от расчетно-кассового обслуживания. С 1 января 2019 года в состав комиссионных расходов включен НДС по программам лояльности, ранее относимый к операционным расходам, сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие. Более 20% поездок на общественном транспорте в России оплачивается с помощью банковских карт, что стало возможным в том числе благодаря развитию транспортного эквайринга Сбербанка, который стал доступен в 120 российских городах на конец года. По данным управленческого учета совокупный операционный доход от страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 126 млрд. руб., показав рост на 13% за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года активы под управлением Блока “Управление благосостоянием” выросли на 22% и составили 1,5 трлн. рублей. Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2019 года составили 238,0 млрд. руб., увеличились на 15,5% относительно аналогичного периода прошлого года или на 10,2% за 12 месяцев 2019 года до 724,6 млрд. руб. На динамику операционных расходов в большей степени оказал влияние рост IT расходов, связанных с запуском в промышленную эксплуатацию и дальнейшим развитием новой технологической платформы. На совокупную динамику операционных расходов также повлияло повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 43,4% за 4 квартал и 35,8% за 2019 год. Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 35,5 млрд. руб. за 4 квартал 2019 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 72 бп в 4 квартале 2019 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 5,7 млрд. руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) снизилась на 26 бп в 4 квартале 2019 года и составила 80 бп. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которая в 4 квартале 2019 года составила 12,7 млрд. руб.7 Качество кредитного портфеля улучшилось за год. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, снизилась на 0,4 пп и составила 7,5%. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2019 года выросло по сравнению с прошлым кварталом на 1,3 пп и составило 89,3%. Основные показатели достаточности капитала3 (данные рассчитаны на основе стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов) Согласно Базель III млрд. руб., если не указано иное 31.12.2019 30.09.2019 31.12.2018 31.12.19/ 30.09.19, % изм. 31.12.19/ 31.12.18, % изм. Капитал 1-го уровня 4 377,6 4 164,7 3 766,5 5,1% 16,2% Общий капитал 4 435,7 4 273,3 3 950,6 3,8% 12,3% Активы, взвешенные с учетом риска 32 634,1 30 791,8 31 793,1 6,0% 2,6% Кредитный риск 28 062,7 26 428,6 27 477,4 6,2% 2,1% Операционный риск 3 486,8 3 339,9 3 339,9 4,4% 4,4% Рыночный риск 1 084,6 1 023,3 975,8 6,0% 11,1% Коэффициенты достаточности капитала Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня 13,41% 13,53% 11,85% -- -- Коэффициент достаточности общего капитала 13,59% 13,88% 12,43% -- -- Показатель финансового рычага по Базелю III 13,7% 13,0% 11,3% -- -- Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 4 435,7 млрд. руб. на 31 декабря 2019, что выше на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 6,0% в 4 квартале 2019 года до 32 634,1 млрд. руб. в основном за счет роста операционного риска на 4,4%, вызванного изменением расчетного периода, и кредитного на 6,2%. На рост кредитного риска повлияло введение макропруденциальных надбавок по отдельным категориям кредитов. Однако в 1 квартале 2020 года Группа получила одобрение Банка России по ходатайству о внедрении ПВР, которое окажет позитивное влияние на плотность активов, взвешенных с учетом риска. Показатель финансового рычага Группы увеличился на 70 бп за 4 квартал 2019 года и составил 13,7%. За квартал коэффициенты достаточности базового капитала 1-го уровня и общего капитала незначительно снизились под влиянием роста активов Группы, взвешенных с учетом риска, на 12 бп и 29 бп каждый до 13,41% и до 13,59% соответственно. 1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) 2 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества 3 Включая данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank 4 Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли / убытки, вызванной изменением в кредитном качестве; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение нефинансовых активов; Чистое восстановление / (создание) прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы 5 Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных по кредитам 3 стадии 6 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные) 7 Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов. eg

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