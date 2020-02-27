Новости

Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год составила 845,0 млрд. руб

27 февраля 2020

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2019 года и по состоянию на 31 декабря 2019 года, содержащую аудиторское заключение компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления:

«Важнейшим достижением 2019 года стал запуск в промышленную эксплуатацию новой Цифровой платформы Сбербанка и начало масштабной миграции наших продуктов и сервисов на нее. За счет создания частного облака мы не только в 4 раза повысили уровень утилизации инфраструктуры, но и начали предлагать облачные решения для наших клиентов. Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI составил 42 млрд. рублей.

Улучшение клиентского опыта позволяет нам продолжать наращивать клиентскую базу: количество активных розничных клиентов выросло за год еще на 3 млн. до 96 млн. человек. Ежемесячная аудитория наших цифровых каналов составила 54 млн. человек, а ежедневная - 24 млн. Мы научились конвертировать растущую аудиторию Сбербанк Онлайн в продажи: уже более половины потребительских кредитов и около трети ипотеки мы выдаем в цифровых каналах.

В наших планах – распространить опыт цифровых продаж на продукты Экосистемы. В прошлом году мы значительно продвинулись в формировании ее контуров, дополнив Экосистему Сбербанка новыми цифровыми сервисами, том числе в области доставки еды, транспорта, поиска работы и потокового видео.

Фокус на клиентоориентированность и постоянное повышение эффективности за счет технологического развития позволили Сбербанку обеспечить рентабельность капитала более 20%.»

 Ключевые операционные и финансовые показатели Группы Сбербанк за 2019 год:

  • Количество активных клиентов - физических лиц выросло на 3 млн. за год, превысив 96 млн. человек;
  • Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за год на 11,71 млн., превысив 54 млн. человек;
  • Количество ежедневных пользователей (DAU) приложения Сбербанк Онлайн показало рост почти на 10 млн. за год и составило 24,7 млн. человек; DAU/MAU улучшилось на 10,5 пп за год, превысив 45%;
  • Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка выросло более чем на 300 тыс. за год и превысило 2,5 млн. с долей продаж в цифровых каналах около 45%. Количество MAU в цифровых каналах выросло до 2,2 млн. пользователей;
  • На конец 4 квартала 2019 г. более 6 млн клиентов используют Сбербанк ID, единый логин для доступа к сервисам более 40 партнеров экосистемы, в том числе Delivery Club, Окко, Ситимобил и других компаний.

На финансовые результаты Группы за 2019 года повлияло признание результата от продажи Денизбанка в 3 квартале текущего года.

  • Чистая прибыль Группы с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 845,0 млрд. руб. (+1,6% г/г). Чистая прибыль Группы от продолжающейся деятельности составила 914,8 млрд. руб. (+10,1% г/г);
  • Прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 38,55 руб., увеличившись на 1,0% г/г. Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 41,80 руб., увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • Рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 20,5%, рентабельность капиталарассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,2%. Рентабельность активов с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 2,7%, рентабельность активоврассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 3,1%;
  • Чистые процентные доходы увеличились на 1,4% до 1 415,5 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом;
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,6% до 497,9 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом. Отношение чистых комиссионных доходов к Операционным расходам Группы выросло на 2,1 пп и составило 68,7%;
  • Кредиты Группы1 увеличились на 3,2% до 21,7 трлн. руб. за год. Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2% до 13,9 трлн. руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%;
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 35,8%, увеличившись на 0,6 пп г/г.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2019 года:

  • Чистая прибыль3 Группы составила 212,0 млрд. руб. увеличившись на 20,3% по сравнению с 4 кварталом 2018 года; прибыль на одну акцию составила 9,9 руб.;
  • Чистые процентные доходы увеличились на 4,6% до 371,0 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года;
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 23,6% до 148,3 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года;
  • Кредиты Группы1 увеличились на 2,6% за квартал до 21,8 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель также вырос на 2,2% до 13,9 трлн. руб., при этом без учета курсовых колебаний рост составил 3,6%;
  • Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,5%, показав снижение на 41 бп по сравнению с 3 кварталом 2019.

 

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

 

В млрд. руб., если не указано иное

4 кв.

2019

4 кв.

2018

3 кв.

2019

4 кв.

2019/
 4 кв.

2018,
% изм.

4 кв.

2019/
 3 кв.

2019,
% изм.

12 мес.

2019

12 мес.

2018

12 мес.

2019/
 12 мес.

2018,
% изм.

Чистые процентные доходы

371,0

354,7

353,9

4,6%

4,8%

1 415,5

1 396,5

1,4%

Чистые комиссионные доходы

148,3

120,0

130,0

23,6%

14,1%

497,9

438,1

13,6%

Прочие непроцентные доходы / (расходы) 4

21,8

-0,9

23,2

--

-6,0%

99,4

23,3

326,6%

Операционные доходы  до резервов 2

541,1

473,8

507,1

14,2%

6,7%

2 012,8

1 857,9

8,3%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

-41,2

-36,2

-54,0

13,8%

-23,7%

-149,5

-154,1

-3,0%

     Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам

-35,5

-21,0

-30,6

69,0%

16,0%

-92,6

-96,8

-4,3%

     Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

-5,7

-15,2

-23,4

-62,5%

-75,6%

-56,9

-57,3

-0,7%

Операционные расходы

-238,0

-206,0

-167,4

15,5%

42,2%

-724,6

-657,6

10,2%

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

212,0

180,7

230,8

17,3%

-8,1%

914,8

831,2

10,1%

Прибыль от прекращенной деятельности

0,0

-4,5

-74,7

-100,0%

-100,0%

-69,8

0,5

--

Чистая прибыль 

212,0

176,2

156,1

20,3%

35,8%

845,0

831,7

1,6%

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

9,86

8,45

10,72

16,7%

-8,0%

41,80

38,13

9,6%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка

234,4

179,9

252,7

30,3%

-7,2%

989,4

789,1

25,4%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

 

Рентабельность капитала от продолжающейся деятельности

19,4%

19,2%

22,4%

--

--

22,2%

23,1%

--

Рентабельность активов от продолжающейся деятельности

2,8%

2,6%

3,1%

--

--

3,1%

3,2%

--

Чистая процентная маржа

5,35%

5,42%

5,13%

--

--

5,16%

5,66%

--

Чистая процентная маржа 5

5,52%

5,62%

5,30%

--

--

5,38%

5,92%

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

 72 бп

 39 бп

 63 бп

 --

 --

 49 бп

 51 бп

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

 80 бп

 67 бп

 106 бп

 --

 --

 74 бп

 78 бп

--

Отношение операционных расходов к операционным доходам 2

43,4%

43,6%

32,8%

--

--

35,8%

35,2%

--
                   

 

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

31.12.2019

30.09.2019

31.12.2018

31.12.2019/

30.09.2019,

% изм.

31.12.2019/ 31.12.2018,

% изм.

Кредиты1:

     21 749,4

     21 200,4

     21 082,3

2,6%

3,2%

Кредиты юридическим лицам 1

     13 865,4

     13 562,2

     14 331,1

2,2%

-3,2%

Кредиты физическим лицам 1

      7 884,0

      7 638,2

      6 751,2

3,2%

16,8%

Портфель ценных бумаг

      4 369,7

      4 181,8

      3 749,5

4,5%

16,5%

Всего активов 3

     29 958,9

     30 254,2

     31 197,5

-1,0%

-4,0%

Средства клиентов всего:

     21 574,4

     22 318,1

     20 897,3

-3,3%

3,2%

Средства физических лиц

    14 209,6

    13 717,5

    13 495,1

3,6%

5,3%

Средства корпоративных клиентов

      7 364,8

      8 600,6

      7 402,2

-14,4%

-0,5%

Балансовая стоимость на акцию6, руб.

         198,3

         188,3

         170,5

5,3%

16,3%

Основные финансовые коэффициенты

 

Отношение чистых кредитов к депозитам

94,4%

88,7%

93,7%

--

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс)

7,5%

7,9%

8,1%

--

--

Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

89,3%

88,0%

90,4%

--

--

 

 

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2019 года составили 371,0 млрд. руб., увеличившись на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы в 4 квартале 2019 года увеличились на 5,8% г/г до 607,5 млрд. руб. благодаря росту кредитного портфеля1 до 21,7 трлн. руб. на 3,2% г/г или на 4,0% г/г без учета влияния валютной переоценки. На рост процентных доходов также оказало влияние повышение доходности работающих активов на 10 бп до 8,8% и оптимизация структуры баланса.

  • Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% за 4 квартал до 7,9 трлн. руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 36%.
    • Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 4,5% в 4 квартале 2019 года за счет быстро растущей доли продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 56% на конец отчетного периода против 44% на конец прошлого года. Рост портфеля потребительских кредитов составил 25,8% за 2019 год.
    • Рост ипотечного портфеля составил 3,1% в 4 квартале 2019 года. На динамику портфеля существенное влияние оказывает снижение процентных ставок, а также сокращение сроков принятия кредитных решений - 60% решений об одобрении ипотеки принимается менее чем за 1 час. Рост ипотечного портфеля составил 11,4% за 2019 год. Существенный вклад в развитие ипотечного кредитования вносит Платформа ДомКлик: совокупное количество объявлений на платформе за год удвоилось и достигло 2 млн.
    • Доходность розничных кредитов в 4 квартале выросла на 40 бп и составила 12,5% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре розничного портфеля.
  • Корпоративный портфель1 показал положительную динамику во всех валютах и увеличился на 2,2% до 13,9 трлн. руб. за квартал на фоне ускоренного роста кредитования малого и среднего бизнеса на 7,9% за квартал и более 20% с начала года. В течение квартала доходность корпоративных кредитов снизилась на 30 бп до 7,8%.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, в 4 квартале увеличились на 7,7% г/г до 236,5 млрд. руб.

  • Прирост розничных депозитов составил 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом до 14,2 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 20 бп за квартал. Доля депозитов, номинированных в рублях, превысила 80%. Прирост розничных депозитов за 2019 год составил 5,3%.
  • Корпоративные депозиты уменьшились на 14,4% до 7,4 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась на 20 бп за 4 квартал 2019 года и составила 4,3%. Корпоративные депозиты за 2019 год снизились на 0,5%, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%.
  • Совокупные остатки на текущих/ расчетных счетах выросли на 8,4%, их доля в совокупном объеме депозитов превысила 30%.

На конец 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную сумму 392,0 млрд. руб. на российском рынке. В то же время за год Группа погасила биржевые облигации на номинальную сумму 2,5 млрд. долларов США и 1,5 млрд. евро на международном рынке, в результате чего доля международных заимствований в структуре обязательств Группы снизилась до 1,0% по итогам 2019 года, а их текущая стоимость составила 4,2 млрд. долл.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 94,4%, увеличившись на 5,7 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2019 составил 148,3 млрд. руб., показав рост 23,6% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами и доходов от расчетно-кассового обслуживания. С 1 января 2019 года в состав комиссионных расходов включен НДС по программам лояльности, ранее относимый к операционным расходам, сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие.

  • Более 20% поездок на общественном транспорте в России оплачивается с помощью банковских карт, что стало возможным в том числе благодаря развитию транспортного эквайринга Сбербанка, который стал доступен в 120 российских городах на конец года.

По данным управленческого учета совокупный операционный доход от страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 126 млрд. руб., показав рост на 13% за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года активы под управлением Блока “Управление благосостоянием” выросли на 22% и составили 1,5 трлн. рублей.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2019 года составили 238,0 млрд. руб., увеличились на 15,5% относительно аналогичного периода прошлого года или на 10,2% за 12 месяцев 2019 года до 724,6 млрд. руб. На динамику операционных расходов в большей степени оказал влияние рост IT расходов, связанных с запуском в промышленную эксплуатацию и дальнейшим развитием новой технологической платформы.

На совокупную динамику операционных расходов также повлияло повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 43,4% за 4 квартал и 35,8% за 2019 год.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 35,5 млрд. руб. за 4 квартал 2019 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 72 бп в 4 квартале 2019 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 5,7 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) снизилась на 26 бп в 4 квартале 2019 года и составила 80 бп. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которая в 4 квартале 2019 года составила 12,7 млрд. руб.7

Качество кредитного портфеля улучшилось за год. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, снизилась на 0,4 пп и составила 7,5%. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2019 года выросло по сравнению с прошлым кварталом на 1,3 пп и составило 89,3%.

 

Основные показатели достаточности капитала3

(данные рассчитаны на основе стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов)

Согласно Базель III

млрд. руб., если не указано иное

 

31.12.2019

30.09.2019

31.12.2018

 

31.12.19/ 30.09.19, % изм.

31.12.19/ 31.12.18, % изм.

 

Капитал 1-го уровня

       4 377,6

       4 164,7

       3 766,5

5,1%

16,2%

 

Общий капитал

       4 435,7

       4 273,3

       3 950,6

3,8%

12,3%

 

Активы, взвешенные с учетом риска

     32 634,1

      30 791,8

      31 793,1

6,0%

2,6%

 

   Кредитный риск

    28 062,7

     26 428,6

     27 477,4

6,2%

2,1%

 

   Операционный риск

      3 486,8

       3 339,9

       3 339,9

4,4%

4,4%

 

   Рыночный риск

      1 084,6

       1 023,3

          975,8

6,0%

11,1%

 

Коэффициенты достаточности капитала

 

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

13,41%

13,53%

11,85%

--

--

 

Коэффициент достаточности общего капитала

13,59%

13,88%

12,43%

--

--

 

Показатель финансового рычага по Базелю III

13,7%

13,0%

11,3%

--

--

 

 

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 4 435,7 млрд. руб. на 31 декабря 2019, что выше на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 6,0% в 4 квартале 2019 года до 32 634,1 млрд. руб. в основном за счет роста операционного риска на 4,4%, вызванного изменением расчетного периода, и кредитного на 6,2%. На рост кредитного риска повлияло введение макропруденциальных надбавок по отдельным категориям кредитов. Однако в 1 квартале 2020 года Группа получила одобрение Банка России по ходатайству о внедрении ПВР, которое окажет позитивное влияние на плотность активов, взвешенных с учетом риска.

Показатель финансового рычага Группы увеличился на 70 бп за 4 квартал 2019 года и составил 13,7%.

За квартал коэффициенты достаточности базового капитала 1-го уровня и общего капитала незначительно снизились под влиянием роста активов Группы, взвешенных с учетом риска, на 12 бп и 29 бп каждый до 13,41% и до 13,59% соответственно.

 

 

1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)

Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

Включая данные по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank

Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли / убытки, вызванной изменением в кредитном качестве; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение нефинансовых активов; Чистое восстановление / (создание) прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы

Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных по кредитам 3 стадии

Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

7 Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реновация отелей на Байкале и в Иркутске
Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться
«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»
Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании