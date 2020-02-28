Индекс предпринимательской уверенности в регионе упал ниже нуля - Иркутскстат

Индекс предпринимательской уверенности[1] руководителей находится на отметке ниже нуля, причем наблюдается его заметное снижение по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Иркутскстат. Традиционно в малом бизнесе по сравнению с крупными и средними организациями предпринимательской уверенности значительно меньше, к концу года показатель упал до минус 17,3 п.п. Падение показателя указывает на снижение предпринимательской уверенности в организациях.

В первом квартале 2020 года руководители крупных и средних обследованных организаций ожидают улучшения экономической ситуации, представители малого бизнеса не ждут изменений.

Производственные мощности используются не в полной мере. Только 21% обследованных крупных и средних организаций и 9% малых предприятий имели практически полную загрузку мощностей (на 91-100%).

Важным фактором успешной работы является спрос на выпускаемую продукцию. Доля организаций, имеющих фронт работ на год вперед, среди крупных и средних организаций составила 33%, против 24% малых предприятий, а обеспеченных работой лишь на месяц – соответственно 25% и 40% предприятий.

В зависимости от статуса субъектов хозяйствования мнения респондентов в отношении факторов, тормозящих развитие, несколько различаются, но в числе главных «тормозов» традиционно называется неопределенность экономической ситуации, низкий спрос на продукцию на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения, недостаток финансовых средств. Причем если налоги в равной степени сдерживают развитие всех предприятий, то другие факторы, особенно неопределенность и отсутствие спроса, заметно большее негативное влияние оказывают на малый бизнес.

[1] Индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое "балансов" по ожидаемому выпуску, фактически сложившемуся спросу (портфелю заказов) и текущим запасам готовой продукции (последний - с обратным знаком); в процентных пунктах (п.п.)