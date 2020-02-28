Банк «Солидарность" сообщил об изменении тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию

АО КБ «Солидарность" сообщил, что 02.03.2019 г. вносятся изменения в тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Ознакомиться с тарифами можно на сайте Банка в разделе Юридическим лицам, РКО в рублях.



Подробную информацию можно получить:

- у вашего менеджера;

- в колл-центре Банка по телефону 8 800 700 92 20.