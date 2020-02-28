Большую Байкальскую тропу расширят и отремонтируют

1 июля 2020 года на западном берегу Байкала стартуют несколько проектов под общим названием «В Таёжный край Прибайкалья». Их участники отремонтируют и расширят Большую Байкальскую тропу, сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В настоящий момент тропа - это порядка 52 километров между посёлком Листвянка и Большим Голоустным.

Мероприятия проекта рассчитаны на срок до 31 августа. По завершению работ участники оценят плоды своего труда: прогуляются по Большой Байкальской Тропе.

В настоящий момент процесс подготовки проектов – в самом разгаре. Воплощать их в жизнь организаторы будут совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Всех участников обязательно проинструктируют по темам противопожарной безопасности и правилам поведения на особо охраняемой природной территории. Кроме этого, сотрудники учреждения лично будут присутствовать на разных этапах проведения работ.

Полина Горбовская, специалист отдела развития ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: «На данный момент мы начали ряд совместных подготовительных мероприятий – согласовываем разрешительные документы и список мест, где необходимо обновление туристической инфраструктуры (кемпинговые и пикниковые площадки), разрабатываем дизайн и содержание информационных стендов и указателей, которые будут реализованы в едином и понятном для всех стиле. После разведки в мае-июне будут внесены последние штрихи в предварительный план и начнется реализация намеченных строительных работ на тропе и работ по благоустройству маршрута».

