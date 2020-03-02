Связь-Банка сообщил режим работы 7 и 9 марта 2020 года

Связь-Банк обращает внимание на график работы отделений Связь-Банка в Москве с 7 по 9 марта 2020 года.

Дополнительная информация по работе офисов Банка в регионах доступна в круглосуточном Контакт-центре: 8 800 500 00 80.