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Связь-Банка сообщил режим работы 7 и 9 марта 2020 года

2 марта 2020

Связь-Банк  обращает внимание на график работы отделений Связь-Банка в Москве с 7 по 9 марта 2020 года. 

Дополнительная информация по работе офисов Банка в регионах доступна в круглосуточном Контакт-центре: 8 800 500 00 80. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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