Промышленная ликвидация накопленных отходов БЦБК начнется в 2021 году

Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 2 марта провели рабочий день в Байкальске. В рамках визита федеральные чиновники оценили экологическую ситуацию, которая сложилась в результате деятельности ОАО «БЦБК», обсудили перспективы развития этого моногорода.

Представители федерального Правительства посетили Солзанский полигон промышленных отходов, промплощадку остановленного в 2013 году целлюлозно-бумажного комбината, очистные сооружения предприятия, аварийные накопители БЦБК, технологический мост через реку Солзан, разрушенный в результате летнего паводка 2019 года. Итоги подвели на совещании на территории Байкальского ЦБК.

– Сейчас мы, пока без проекта, начинаем работать над противоселевой защитой. Параллельно занимаемся созданием локальных и модернизацией постоянных городских очистных сооружений, совместно с учеными разбираемся с технологией ликвидации накопленного черного щелока и шлам-лигнина. В 2021 году выходим на промышленную ликвидацию этих отходов, – заявила Виктория Абрамченко.

Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что для выбора лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов БЦБК Правительством региона создана рабочая группа с участием представителей научных и общественных организаций.

Врио Губернатора доложил о срочных превентивных мероприятиях по предупреждению рисков паводков и селей в Слюдянском районе. За счет средств резервного фонда регионального Правительства проведено удаление наносов в руслах пяти рек. До 10 апреля планируется окончить расчистку русел еще четырех рек. Заключен контракт на разработку проектной документации по дноуглублению на 16 водотоках. Параллельно необходимо проектировать капитальные селезащитные сооружения, которые обеспечат безопасность Слюдянского района и города Байкальска.

Игорь Кобзев считает необходимым воссоздание гидротехнических постов в верховьях рек на этой территории. Также требуется формирование гидрологических партий, которые в период обострения обстановки могли бы экспедиционным методом проводить исследования и получать наиболее объективные результаты.

Врио Губернатора внес на рассмотрение Правительства РФ несколько предложений. Нужно ускорить принятие распоряжения о замене единственного поставщика на выполнение ликвидации отходов БЦБК. Расторжение контракта с АО «Росгеология» должно произойти по согласию сторон. По окончании процедур банкротства в 2020 году необходимо обеспечить передачу объектов основной площадки ОАО «БЦБК» в собственность Иркутской области для дальнейшего проектирования и санации. Также Игорь Кобзев предложил поручить Министерству экономического развития РФ совместно с ВЭБ, Дом.РФ, Правительством Иркутской области и другими заинтересованными структурами сформировать комплексный план развития города Байкальска.

– Со стороны Правительства Российской Федерации в лице Виктории Валерьевны устанавливается ежемесячный контроль мероприятий по разным направлениям: развития территории города Байкальска, ликвидации последствий ЧС, которое произошло в прошлом году, завершения конкурсных процедур, которые происходят сейчас на территории БЦБК. Это многогранные направления, они требуют координации, и ежемесячный контроль позволит нам сформировать те мероприятия, которые в первую очередь мы должны выполнить к определенному сроку, – отметил Игорь Кобзев.

По итогам совещания принято решение одновременно вести работу по нескольким направлениям. Необходимо обеспечить защиту населенных пунктов и территории Слюдянского района и Байкальска от весеннего половодья, летних паводков. Для этого восстановить систему мониторинга в руслах рек с учетом увеличения гидропостов. Проектное решение по селезащите должно быть принято в текущем году, в следующем – начаться строительство инженерной защиты и дноуглубление русел рек.

Необходимо с участием Российской академии наук обеспечить выбор технологии для решения проблем с отходами БЦБК. На постоянной основе создается штаб с участием региональных структур, представителей федеральных министерств, а также Внешэкономбанка. Готовятся законодательные инициативы по созданию правового окна для решения проблем БЦБК. Банкротство комбината необходимо довести до логического завершения, и все объекты должны быть переданы единому оператору для комплексного решения вопросов.

Для решения вопросов по развитию Байкальска требуется создание единого инженерного центра. Росрыболовству поручено проработать вопрос по развитию в Байкальске объекта аквакультуры. Также необходимо комплексное развитие промплощадки БЦБК, в том числе ее обследование, для того, чтобы объект вошел в программу рекультивации, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.