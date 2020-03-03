Банк «Союз» предлагает сезонный вклад «Весенний процент»

Банк «Союз» сообщает о запуске сезонного предложения для своих частных клиентов – вклада «Весенний процент».

Вклад можно открыть на 367 дней, процентная ставка по вкладу составляет 5,4%* годовых в рублях при открытии вклада в системе «Интернет-банк» и 5,3%* годовых при открытии вклада в отделении банка. Минимальная сумма вклада при открытии в «Интернет-банке» – 100 000 рублей, при открытии в отделении банка – 300 000 рублей. Проценты по вкладу «Весенний процент» начисляются со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно. Периодичность выплаты процентов – ежемесячно. В случае досрочного расторжения клиентом договора вклада, выплаченные ранее проценты сохраняются. За период со дня, следующего за днем последней выплаты, по день досрочного возврата вклада включительно проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».

Вклад можно открыть в «Интернет-банке» и в любом отделении банка c 1 марта 2020 года.

* условия по вкладу актуальны на момент публикации новости