«Счет в подарок»: Примсоцбанк объявил о запуске акции

Примсоцбанк объявляет о запуске акции «Счет в подарок» с 02.03.2020 года по 30.06.2020 года. Представителям бизнеса предлагается бесплатно открыть расчётный счёт «под ключ», а также подключить пакет дополнительных сервисов.

В рамках акции Примсоцбанк бесплатно откроет счет, безвозмездно заполнит и оформит карточку образцов подписей и оттиск печати в электронном виде, заверит копии документов, выдаст выписку из ЕГРЮЛ, а также подключит интернет-банк «iBank2», СМС-сервис и мобильное приложение «ПримСоц Л@йн - Бизнес».

— Акция рассчитана на предпринимателей, которые ценят комфорт, сервис и хотят оптимизировать расходы на обслуживание счёта, — рассказала Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Благодаря акции, наши клиенты могут на выгодных условиях подключить все услуги, необходимые для комфортного и современного управления финансами организации.

Дополнительно клиент может бесплатно открыть счета в иностранной валюте, подключить сервис проверки контрагентов «Индикатор», а также поставить или принять на учёт в Примсоцбанке необходимые контракты по ВЭД.

Для участия в акции необходимо авансом оплатить абонентскую плату за 3 месяца пользования услугами.

Подробные условия акции «Счёт в подарок» можно уточнить на официальном сайте или в офисах Банка, а также по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.