Банк УРАЛСИБ, НСПК и АРБ провели Круглый стол на тему подключения банков к Системе быстрых платежей

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «НСПК» и Ассоциация российских банков провели Круглый стол «Подключение банков к СБП и преимущества технологического решения Банка УРАЛСИБ». Мероприятие прошло в конце февраля в Москве.

Участие в мероприятии приняли более 40 банков — как в очном, так и в заочном формате, задавая вопросы в чате в режиме онлайн.

Представители АО «НСПК» рассказали про алгоритм присоединения к СБП и договорную основу взаимодействия участников, а также о проведении необходимых тестовых испытаний и тех преимуществах, которые банки получают при использовании ТРР для подключения к СБП.

Спикеры Банка УРАЛСИБ рассказали о предлагаемом Банком технологическом решении, которое подразумевает упрощенную схему подключения к СБП. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ», которое позволит банкам подключиться к СБП и реализовать переводы C2C без дополнительной интеграции с учетными системами и ДБО банка, за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом, в соответствии со всеми стандартами безопасности.

Схема подключения к СБП, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP, была специально разработана с учетом потребностей небольших банков. Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.

Представители ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «НСПК» поделились опытом подключения банков и ответили на вопросы участников.

Узнать больше о подключении банков-партнеров к Системе быстрых платежей можно на сайте Банка УРАЛСИБ.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 44 финансовых организаций. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Third Party Processor (TPP, процессор третьей стороны) — организация, привлекаемая участниками Системы быстрых платежей для выполнения функций третьестороннего процессинга. Обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие с Операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (ОПКЦ СБП).