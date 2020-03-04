Банк «Восточный» сообщил режим работы с 7 по 9 марта 2020 года

Банк «Восточный» поздравляет вас с наступающим Международным женским днем и сообщает о режиме работы подразделений банка с 07.03.2020 по 09.03.2020.
График работы розничных отделений:
- 07.03.2020 – работа по режиму субботы;
- 08.03.2020 – работа по режиму воскресенья;
- 09.03.2020 – работа по режиму субботы.
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График работы отделений по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:
- с 07.03.2020 по 09.03.2020 – выходные дни.
График работы точек продаж банка, расположенных в торговых центрах:
- 07.03.2020 – работа по режиму субботы;
- 08.03.2020 – работа по режиму воскресенья;
- 09.03.2020 – работа по режиму субботы.
Клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:
- с 07.03.2020 по 09.03.2020 – согласно режиму работы организации по месту нахождения.
Работа Интернет- и Мобильного банка:
- с 07.03.2020 по 09.03.2020 — работа в обычном режиме, без изменений.