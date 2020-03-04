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Банк «Восточный» сообщил режим работы с 7 по 9 марта 2020 года

4 марта 2020
Банк «Восточный» поздравляет вас с наступающим Международным женским днем и сообщает о режиме работы подразделений банка с 07.03.2020 по 09.03.2020.

График работы розничных отделений:

  • 07.03.2020 – работа по режиму субботы;
  • 08.03.2020 – работа по режиму воскресенья;
  • 09.03.2020 – работа по режиму субботы.

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График работы отделений по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:

  • с 07.03.2020 по 09.03.2020 – выходные дни.

График работы точек продаж банка, расположенных в торговых центрах:

  • 07.03.2020 – работа по режиму субботы;
  • 08.03.2020 – работа по режиму воскресенья;
  • 09.03.2020 – работа по режиму субботы.

Клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:

  • с 07.03.2020 по 09.03.2020 – согласно режиму работы организации по месту нахождения.

Работа Интернет- и Мобильного банка:

  • с 07.03.2020 по 09.03.2020 — работа в обычном режиме, без изменений.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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