Примсоцбанк запустил вклад «Триумф» со ставкой 5,6% годовых

Примсоцбанк ввёл в действие срочный годовой вклад «Триумф». Ставка по вкладу составляет до 5,6% годовых, первоначальный взнос от 10 000 рублей.

— Простые и понятные условия, конкурентные ставки делают вклады Примсоцбанка привлекательными для заёмщиков. Вклад «Триумф» позволяет не только одержать победу над инфляцией, но и получить дополнительный доход. — рассказала Наталья Лошакова, начальник отдела депозитов и расчётных услуг населению ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

При оформлении вклада в отделении Банка ставка составит 5,5% годовых. При открытии вклада в интернет-банке или мобильном приложении «Примсоц Л@йн» процентная ставка увеличивается на 0.1 п.п., таким образом доходность онлайн вклада составляет 5,6% годовых.

Пополнение, расходование средств и пролонгация вклада не предусмотрены, проценты начисляются в конце срока. При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке «До востребования».

О безопасности средств вкладчиков Примсоцбанка свидетельствуют высокий рейтинг кредитоспособности RuBBB+, подтверждённый рейтинговым агентством Эксперт РА в мае 2019 года и долгосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «BB» от Fitch Ratings со стабильным прогнозом. Также Примсоцбанк занимает 51 место в рейтинге самых надёжных банков по версии Forbes от 20 марта 2019 года и является участником системы страхования вкладов.

Открыть вклад «Триумф» можно в любом офисе Примсоцбанка, в интернет-банке или мобильном приложении «Примсоц Л@йн». Подробная информация о вкладе доступна на сайте банка и по телефону единой справочной службы: 8(800)200-42-02.