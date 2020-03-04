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Ланта-Банк сообщил режим работы 6-9 марта 2020 года

4 марта 2020

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Ланта-Банк поздравляет вас с наступающим праздником и обращает внимание на изменение режима работы офисов в предстоящие дни.

6 марта, в пятницу, абсолютное большинство офисов банка работает по своему обычному графику. Дополнительные офисы банка в Новосибирске будут работать до 17:00, головной офис (Октябрьская магистраль, д. 2) ― до 19:00.

Дни с 7 по 9 марта включительно будут выходными во всех подразделениях банка за исключением офисов в Красноярске (ул. 9 мая, дом 12, пом. №462) и Бодайбо, которые будут обслуживать клиентов 7 марта с 9:00 до 14:00 по местному времени и офиса в Новосибирске (Октябрьская магистраль, д. 2), который будет открыт 7 марта с 9:00 до 16:00.

С 10 марта все офисы банка вернутся к обычному режиму работы.

Уточнить режим работы каждого из офисов можно на их страницах в соответствующем разделе сайта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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