В Дальневосточном банке завершилась акция «Мечтайте о большем с картой «Мир»

Дальневосточный банк подвел итоги заключительного периода совместной акции с платежной системой «Мир»: обладателями денежных призов номиналом 55 000 рублей стали клиенты банка во Владивостоке. В предыдущих двух периодах победителями стали клиенты из Большого Камня, Ангарска и Благовещенска. Всего в акции приняли участие около 15 000 держателей пластиковых карт «Мир» Дальневосточного банка.

Отметим, что в рамках акции «Мечтайте о большем с картой «Мир» было разыграно шесть денежных призов по 55 000 рублей, а для участия в ней необходимо было совершить не менее 10 покупок по карте «Мир» Дальневосточного банка на общую сумму от 10 000 рублей за указанный в правилах период.

Подробная информация об Акции «Мечтайте о большем с картой «Мир» и список победителей размещены на официальном сайте платежной системы «Мир» по ссылке: www.super.mironline.ru/dvb_dream.

С Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8-800-555-22-05.