Тарифы на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Согласно информации «Известий», расценки не превысят средние по России 3,4 рубля за 1 кВт/ч.

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года. Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт/ч).

Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет. Выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах, уверены в СФ.

Планируется, что частично инициатива будет реализована за счет госсубсидирования. Если право на подобную поддержку государства появится и у бизнеса, то она в первую очередь понадобится социально ориентированным предприятиям, отмечают эксперты.

Сейчас самые высокие тарифы зафиксированы на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке (около 8 рублей за 1 кВт/ч), а самые низкие — в Иркутской области (меньше 1 рубля за 1 кВт/ч). Такой разброс препятствует привлечению инвестиций в регионы, поэтому его нужно сокращать, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.