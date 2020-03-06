Банк «Приморье» предложил три новые программы автокредитования

Банк «Приморье» представил сразу три новые программы автокредитования. Оформить кредит можно на новые и подержанные автомобили в автосалонах, а также любой автомобиль от частных лиц. Минимальная ставка по кредиту — от 8,8% годовых, срок кредитования — до 5 лет, а максимальная сумма займа — 7 миллионов рублей.

— Спрос на автокредиты стабильно растет, причем как в сегменте подержанных, так и в сегменте новых автомобилей. С развитием дилерских центров дальневосточники все чаще приобретают новые машины у официальных представителей марок. По статистике*, объем рынка новых легковых автомобилей Дальневосточного федерального округа уже в январе 2020 года вырос на 7,5%. Также жители региона оценили удобство программ «trade-in»**. Но нельзя сказать, что рынок автомобилей с пробегом сдаёт позиции, спрос на такие машины по-прежнему высокий. Учитывая эти факторы, мы представили сразу три новые программы автокредитования с различными условиями, в зависимости от того, какую машину клиент собирается приобрести, — комментирует заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина.

Теперь, в зависимости от программы, у клиентов Банка «Приморье» есть возможность оформить автокредит без первоначального взноса, без оформления полиса КАСКО или страхования жизни и здоровья. Если клиент покупает новый или подержанный автомобиль в салоне, то осмотр не требуется. При оформлении кредита можно учесть совокупный доход супругов или дополнительные доходы, и максимальная сумма автокредита будет определена по реальному доходу клиента. Также автокредит можно полностью или частично погасить досрочно.

Автокредитование осуществляется по трем программам:

Программа «Автодилер» рассчитана на приобретение в кредит новых у аккредитованных Банком «Приморье» автодилеров***, в рамках этой программы кредиты выдаются на сумму от 500 тысяч до 7 млн. рублей.

В рамках программы «Автодилер „trade in“» можно взять кредит на приобретение подержанных автомобилей у аккредитованных Банком автодилеров на сумму от 500 тысяч до 5 млн. рублей.

По программе «Автодром» клиенты могут оформить кредит на покупку новых или подержанных автомобилей у любого продавца (физическое лицо, ИП, юр. лицо), не аккредитованного Банком, на сумму от 200 тысяч до 1,5 млн рублей.

Бонусом к любой из программ автокредитования клиент получает полезную «Автокарту» с cash-back до 5% на заправках, СТО и стоянках.

Подать заявку на автокредит могут все категории заемщиков (физических лица, сотрудники зарплатных проектов Банка, пенсионеры) в любом офисе Банка «Приморье». Подробную информацию можно уточнить на сайте Банка или по телефону Контакт-центра: 8 800 200 20 86 (круглосуточно и бесплатно).

* Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей Дальневосточного ФО в январе 2020 года вырос на 7,5% до 1 271 единицы. Источник.

** Trade-in — это услуга по приему бывшего в употреблении автомобиля в счет покупки нового, цена которого уменьшается на стоимость машины, принимаемой в зачёт.

*** Аккредитованные Банком автодилеры — продавцы, взаимодействие с которыми одобрено Банком заранее и не требует отдельного согласования (внесены в ПИРС).