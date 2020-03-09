Опять кризис? Что будет с валютой, акциями, облигациями после обвала цен на нефть на 25%

Новая торговая неделя стартовала с обвального падения цен на нефть. Стоимость фьючерсов Brent с открытия рухнула на 25%, опустившись к $34 за баррель. Это самое сильное дневное снижение с 1991 года, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер. Котировки опустились к минимальным уровням с февраля 2016 года. Они ожидают крайне негативного открытия российского рынка во вторник после праздничных выходных. Под давлением окажутся все классы активов – валюта, акции, долговые инструменты.

Что произошло

Общее падение нефтяных фьючерсных контрактов Brent с максимальных значений текущего года ($71–72) составляет уже 52%. Стоимость американской нефти сорта WTI также рухнула на 25%, опустившись к уровню $30,5.

На прошлой неделе встреча ОПЕК+ завершилась провалом переговоров. Договориться о дополнительном сокращении добычи, а также о продлении соглашения, не удалось. В связи с этим у стран-участниц появилась возможность в будущем нарастить объемы производства. Без участия России страны картеля ОПЕК не увидели смысла продолжать самостоятельно ограничивать добычу.

Сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого ограничения на добычу нефти будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, цитирует РИА Новости министра энергетики РФ Александра Новака.

Саудовская Аравия вступает в ценовую войну

После развала сделки Саудовская Аравия, похоже, приняла решение вступить в ценовую войну. Крупнейший производитель нефти в картеле пообещал увеличить добычу в апреле с текущих 9,7 млн до 10 млн б/с. При необходимости королевство может нарастить производство нефти и до 12,5 млн б/с, пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, государственная компания Saudi Aramco на выходных сообщила о максимальных скидках для потребителей за 20 лет ($4-6 для Азии, $7 для США).

Между тем стоимость акций Saudi Aramco в воскресенье впервые с момента первичного размещения на бирже опустились ниже цены IPO.

Почему снижение оказалось настолько сильным

Столь мощное падение котировок Brent и WTI обусловлено тем, что нефтяной рынок является неэластичным. То есть даже незначительный дефицит или перепроизводство способно вызывать несоразмерные отклонения цены.



В условиях завершения сделки ОПЕК+ страны-участницы соглашения теперь могут начать наращивать добычу, что в условиях снижающихся темпов роста спроса из-за коронавируса приводит к ожиданиям избыточных объемов на рынке.



Кроме того, решение о развале сделки оказалось для участников рынка большой неожиданностью. Перед пятничным заседанием на повестке был вопрос сокращения дополнительных объемов, но на сценарий о развале предыдущих условий соглашения многие не рассчитывали.

Банк Goldman Sachs опубликовал прогноз, согласно которому цена Brent может упасть до $20 за баррель в ближайшие недели. Банк резко понизил свой прогноз по средней цене Brent во втором и третьем кварталах 2020 года до $30.

Что ждет российский во вторник?

В понедельник, 9 марта, торги а российском рынке акций не проходят из-за выходного дня. Однако с такой динамикой цен на нефть можно ожидать крайне негативного старта торгов во вторник. Под давлением может оказаться практически весь рынок, а не только нефтегазовые компании.



Столь мощный обвал котировок нефти негативно скажется и на курсе USD/RUB. Пара может подняться до новых максимумов с 2016 г., выше 70. Курс EUR/RUB в свою очередь может преодолеть отметку 80.

В таких условиях лучше рынка могут выглядеть акции не нефтяных экспортеров. Для них не столь негативно падение цен на нефть, но в то же время позитивно ослабление рубля. Например, к таким компаниям относятся Полюс, Полиметалл, Фосагро, Акрон, Норильский никель.

Под ударом во вторник наверняка окажется и долговой рынок. Длинные облигации из-за ослабления рубля и падения цен на нефть существенно снизятся.

Участники рынка на фоне ослабления национальной валюты уже не будут ожидать продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и снижения ключевой ставки, ведь слабость рубля является ускоряющим инфляцию фактором.

Фактор коронавируса никто не отменял

Дополнительное негативное влияние на рынки также продолжает оказывать фактор распространения коронавируса. За выходные темпы прироста числа заболевших не снизились. По последним данным ВОЗ, число заразившихся в мире превысило 105,5 тыс человек, жертвами заболевания стали более 3,5 тыс.



Фьючерсы на американский индекс S&P 500 в понедельник начали сессию со снижения на 4,5%. В это же время доходность длинных гособлигаций США опустилась на новые исторические минимумы. Доходность по десятилетним Treasuries упала до 0,5%, по тридцатилетним — до 0,97%.



Защитным активом в глазах инвесторов в сложившейся ситуации выступает золото, котировки которого подскочили на 1,5% до уровня $1700.